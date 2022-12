Razgrabili generatorje v strahu pred izpadi elektrike

V nadaljevanju preberite:

Po množičnih napadih na elektroenergetsko infrastrukturo v Ukrajino vsak dan uvozijo okoli 8500 bencinskih ali dizelskih generatorjev. Dogajanje v tej državi je potrošnike na številnih evropskih trgih spodbudilo k razmisleku, kako bi preživeli ob večjem izpadu elektrike. V nemških trgovinah, denimo, v teh dneh skorajda ni mogoče kupiti generatorja. Strah z zahoda do slovenskih kupcev večinoma še ni segel.

V nasprotju z gospodinjstvi, se zlasti akademiki in resna podjetj sprašujejo, kako dolgo lahko zdržimo brez elektrike in kako ravnati, če pride do daljšega izpada oskrbe z električno energijo.