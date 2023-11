Razhajanje v Gibanju Svoboda

Pred poslanci bo na seji danes tudi vmesno poročilo parlamentarne preiskovalne komisije državnega zbora, ki preiskuje predvsem sume nezakonitega financiranja SDS. Na odprtem delu seje ga bo predstavljala še predsednica Mojca Šetinc Pašek, kar ji je posredno omogočila tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, nato pa bo – jutri sledi še zaprti del seje – na zahtevo Gibanja Svoboda preiskovalno komisijo prevzela Tamara Vonta, ki do zdaj sicer ni bila niti članica preiskovalne komisije. Njihov drugi član Lenart Žavbi naj bi namreč mesto zavrnil.

Izključitev iz parlamentarnih delovnih teles Mojce Šetinc Pašek so v Gibanju Svoboda zahtevali že po njeni nenavadni in iznenadni izključitvi iz stranke, a je v stranki še dodatno zavrelo po tem, ko se je poslanka odločila, da bo v intervjuju za Dnevnik pojasnila nekatere okoliščine in dogajanje, kot je, na primer, pregledovanje telefonov, ki so ga do zdaj v stranki zanikali.

Vodja poslanske skupine Borut Sajovic je tako želel njeno menjavo uvrstiti na dnevni red seje že v ponedeljek, kar bi pomenilo, da bi Šetinc Paškovo zamenjali še pred obravnavo vmesnega poročila. »Osebno sem vodila preiskovalno komisijo skladno s pristojnostmi, zato me zanimajo vzroki, zakaj se me razrešuje,« je dejala in navedla, da se ji zdi, da so delali dobro, kar ne nazadnje kaže tudi vmesno poročilo, v katerem so po njenih besedah ugotovitve zelo problematične.

Kot smo že poročali, preiskovalci sumijo SDS in njihove člane obvodnega financiranja, ugotovljene sume kaznivih dejanj pa so že naznanili pristojnim organom – vključno z domnevno nezakonitim ravnanjem poslanca SDS Zorana Mojškerca.

Kako bo delo nadaljevala preiskovalna komisija, Šetinc Paškova ne ve, a poudarja, da člani preiskovalne komisije ostajajo isti. Neuradno je slišati, da naj bi bila v načrtu preiskava oglaševalskih agencij in subjektov, ki so SDS menda pomagale pri financiranju njihovega medijsko-propagandnega stroja.

Poleg koalicije naj bi poročilo predvidoma podprli tudi opozicijska NSi, ki sodeluje v komisiji, a se omenja tudi možnost, da bi ob tem lahko podprla še amandmaje SDS, da naj se preiskava razširi tudi na poslovanje Pro Plus v zvezi z večkratnim zvišanjem nadomestila za Telekom Slovenije ter medije tako imenovanega Odlazkovega imperija in podjetje Vesne Vuković, nekdanje novinarke in sedanje generalne sekretarke Gibanja Svoboda. Kot so to že trdili, jih zanima, ali je bila prek teh financirana kampanja vladajoče stranke Gibanje Svoboda.

Od koalicije podpore tem predlogom ni pričakovati. Je pa mogoče sklepati, da bo po tem dogajanju poslansko skupino Gibanja Svoboda zapustila Mojca Šetinc Pašek – sami je iz nje ne morejo izključiti –, saj bo le tako lahko delovala v državnem zboru.