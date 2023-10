Popotresni sunki Golobove odločitve

Dan po tem, ko je predsednik vlade Robert Golob v državni zbor poslal odstopno izjavo ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana ter predlog za razrešitev kmetijske ministrice Irene Šinko, je tam slišati pomisleke, nejevoljo. Poslanci – tudi v Gibanju Svoboda – želijo njegova pojasnila, če želi dobiti njihove glasove za razrešitev Šinkove in za podporo ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik na napovedani interpelaciji. Poslanci SDS jo bodo predvidoma vložili jutri.

»On je tisti, ki koordinira delo vlade, sestavlja vladno ekipo in na neki način je njegova tudi odločitev, koga bo imel v vladni ekipi in koga ne,« je poslanka Gibanja Svoboda Mojca Šetinc Pašek komentirala menjave v vladi, a dodala, da kot poslanka, ki stavi na integriteto ministrov, pričakuje tudi argumente premiera. Neuradno je enako zahtevala tudi predsednica državnega zbora in podpredsednica Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič. »To sta ministra, ki ju nekako nisem videla kot tista, ki naj bi bila posebej sporna,« pa je dejala poslanka Levice Nataša Sukič. A vsaj za zdaj je malo verjetno, da bi se koalicijski poslanci uprli odločitvi Roberta Goloba in ne bi razrešili Šinkove, ki jo bo nato začasno nadomeščal obrambni minister Marjan Šarec. Tudi zoper njo je bilo do zdaj že večkrat slišati kritike.

Šetinc Paškova: Gre za videz in politično odgovornost

Manj jasno pa je, kako bodo poslanci koalicije ravnali, če bo sledila interpelacija zoper ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik, ki jim bo morala svojo vlogo pri razpisu za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju še pojasniti. »Ne gre samo za kazensko odgovornost, gre tudi za videz in politično odgovornost,« je opozorila poslanka Gibanja Svoboda. »Kar se tiče razpisa, osebno pričakujem res prepričljive dokaze, neizpodbitne argumente, zakaj naj to ne bi bilo sporno. Pri tem ne bi smelo biti izjem, ne glede na to, iz katere stranke je minister,« je poudarila poslanka Levice Nataša Sukič.

Šefic: Ocenjevanje je pristojnost predsednika vlade in parlamenta

Brežan pa je v nasprotju s preostalima dvema – črto že potegnil in v izjavi za javnost navedel, da je po poplavah z ekipo naredil vse, kar je bilo v tistih okoliščinah mogoče. Premier mu je sicer očital prepočasno ukrepanje, ministrstvo pa je po rekonstrukciji menda postalo tudi ozko grlo. Slišati je bilo, da je imel na njegovo učinkovitost pripombe tudi Boštjan Šefic, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, pristojen za obnovo prizadetih krajev po poplavah in plazovih. »Nimam pristojnosti, da bi ocenjeval ministre. To je pristojnost predsednika vlade in parlamenta. Moje sodelovanje z ministricami in ministri je, po moji oceni, sicer dobro in konstruktivno,« je na to odgovoril Šefic.

Začasno bo zdaj ta resor – po tem, ko se bo z odstopom predvidoma v torek seznanil državni zbor – vodila infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, pri čemer naj bi ji pomagala Maša Kociper, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade, zadolžena za sodelovanje z državnim zborom.

Smo pa v Delu že pisali, da je še vedno na premierovi mizi tudi možnost rekonstrukcije vlade in ponovno zmanjševanje števila resorjev, saj – kot je priznal sam – takšna oblika, kot si jo je zamislil, ni povsem primerna za krizne razmere in tako še zdaleč ni jasno, v kakšni obliki naj bi omenjeni resorji obstali.