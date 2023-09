KPK pri nenavadnem poslovanju poslanca SDS sumi na kaznivo dejanje

Komisija za preprečevanje korupcije, ki je vse od maja vodila predhodni preizkus proti ravnanju poslanca SDS Zorana Mojškerca, bo po naših informacijah zadevo odstopila policiji in računskemu sodišču. Ugotavljajo namreč, da so iz prijave – podala jo je preiskovalna komisija, ki se osredotoča predvsem na financiranje največje opozicijske stranke pred zadnjimi volitvami – vidni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

S svojega transakcijskega računa je, kot so ugotovili na preiskovalni komisiji, v zadnjih dveh letih dvignil večje količine gotovine – ob nastopu mandata tega protikorupcijski komisiji sicer ni prijavil –, ki so menda na račun njegovega podjetja vsaj delno prihajale iz takšnih ali drugačnih poslovnih razmerij. Preiskuje se, ali so bila celo fiktivna.

Več njegovih kolegov se na primer ni spomnilo, kakšna izobraževanja je njegovo podjetje izvajalo za ljubljansko svetniško skupino, za kar je med letoma 2020 in 2022 od Mestne občine Ljubljana (MOL) v šestih nakazilih prejelo približno 36 tisočakov. Kot smo poročali, je zadnje takšno nakazilo v vrednosti 5680 evrov opravljeno po prepisu podjetja na taščo, ko je bil sam poslanec. Nato je družba znesek menda razdelila na tri dele, in sicer 400 evrov na njegov račun ter 368 in 4800 evrov na račun žene. Polovico 4800 evrov je nato ta dvignila, polovico zneska pa prenakazala Zoranu Mojškercu, ki ga je v naslednjih petih dneh počrpal z gotovinskimi dvigi.

Kje so vsa ta sredstva končala, ni jasno. Na naše vprašanje, ali v stranki SDS, nedavno ni odgovoril. »Nikomur,« je na vprašanje o prenakazilih strankarskim kolegom na kratko odgovoril Mojškerc pred preiskovalno komisijo, kjer sicer glede tega posla in pa še več drugih svojih poslov ni želel odgovarjati.

Kot poslovno skrivnost pa je označeval tudi sodelovanje s samostojnim podjetnikom Boštjanom Averjem – med letoma 2020 in 2022 v več nakazilih v skupni vrednosti več kot 44 tisočakov –, nekdanjim direktorjem Komunale Logatec, ki ga je Mojškerc nadziral. Združenje nadzornikov Slovenije, ki ga vodi Irena Prijović, je primer v anonimizirani obliki komentiralo že januarja z navedbami, da gre za zelo problematičen odnos, ki s seboj prinaša visoka korupcijska tveganja. Pozneje jih je preiskovalna komisija seznanila z ugotovitvami, a kot je pojasnila Prijovićeva, društvo nima pooblastila za ukrepanje oziroma delo svojih članov lahko obravnava le na častnem razsodišču.

Predsednica preiskovalne komisije Mojca Šetinc Pašek mu je zaradi molka izrekla globo. V sodnem postopku je pozneje zatrjeval, da bi mu moral pripadati status preiskovanca, ne priče, a mu sodišče ni pritrdilo.