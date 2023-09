Strah, da bi se povsem razblinila politična enotnost

V nadaljevanju preberite:

Vmesno poročilo parlamentarne preiskovalne komisije, ki se za zdaj osredotoča predvsem na domnevno nezakonito financiranje političnih strank in strankarske politične propagande največje opozicijske stranke, naj bi obsegalo skoraj 400 strani in naj bi bilo tako rekoč nared za potrjevanje. Sprva se je celo napovedovalo, da ga bodo poslanci obravnavali še pred poletnimi počitnicami, a se je koalicija odločila, da bo temo raje kot sredi poletja na dnevni red uvrstila takoj po vrnitvi v politične klopi. Vendar se to še ni zgodilo. Zakaj?