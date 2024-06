Razkrivamo: Kaj premieru Robertu Golobu sporoča javnost

V nadaljevanju preberite:

Po posredovanju informacijskega pooblaščenca so nam iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom) vendarle posredovali javnomnenjska poizvedovanja, ki jih naročajo večinoma za premiera Roberta Goloba in njegove najožje sodelavce. To sicer ni izjema – vprašanja javnosti so postavljale skoraj vse prejšnje vladne garniture – in takšno ravnanje je Golob napovedoval že med predvolilno kampanjo. Kaj preverja in koliko javno mnenje tudi upošteva?

Štirje posredovani sklopi javnomnenjskih poizvedovanj, ki jih je opravila Ninamedia, vsebujejo več vprašanj, na katere je odgovarjalo 700 anketirancev. Tematski sklopi vprašanj so v vseh podobni, in sicer v zvezi z zadovoljstvom s splošnim stanjem v družbi, z vlado, predsednikom vlade, ministri oziroma ministrstvi, strankarskimi preferencami in odnosom do posameznih aktualnih tem.

Če gledamo primerjalno: anketirani predsedniku vlade sporočajo, da so vse bolj nezadovoljni s stanjem v družbi (od septembra lani do februarja letos je takih za 13,7 odstotne točke več, in sicer 70,3 odstotka); podobno povečanje nezadovoljstva je mogoče zaznati tudi pri odstotku vprašanih, ki ne zaupajo več vladi in predsedniku vlade. Ta odstotek predstavlja približno polovico anketiranih. To je tudi povzročalo skrbi v primeru Roberta Goloba, zato so konec leta preverjali še vzroke za padec podpore vladi in predsedniku vlade.