Razlaščeni vlagatelji bank brez dostopa do dokazov

MDS: Dodaten razlog za poravnavo

Rajko Stanković FOTO: Voranc Vogel/Delo

Zadovoljstvo v Banki Slovenije

Boštjan Vasle FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Takšno sodbo obžalujemo, saj to pomeni tudi, da je nemogoče, da bi razlaščenci pridobili in uporabili dokazno dokumentacijo o neutemeljenosti izbrisa, saj je niti naši organi pregona niso smeli uporabiti, kljub pravnomočni sodni odredbi,« so se na današnjo sodbo sodišča Evropske unije odzvali v Društvu malih delničarjev Slovenije (MDS), ki ga vodiSodišče EU je namreč presodilo, da Slovenija z zasegom dokumentov Banke Slovenije, ki so del arhivov ECB, v preiskavi o zlorabi položaja pri sanaciji NLB ni izpolnila svoje obveznosti spoštovanja načela nedotakljivosti arhivov Unije. Poleg tega je Slovenija s tem, da ni ustrezno sodelovala z ECB, da bi odpravila protipravne posledice te neizpolnitve obveznosti, kršila tudi svojo obveznost lojalnega sodelovanja z Unijo.V Društvu MDS ugotavljajo, da je sodišče EU presodilo, da so ključni dokazni dokumenti, na podlagi katerih je »Nacionalni preiskovalni urad ugotovil, da je Banka Slovenije naklepno neresnično prikazala negativen kapital NLB in s tem neupravičeno razlastila imetnike izbrisanih obveznic, arhivi ECB in zato ne smejo biti nikomur dostopni. To še dodatno dokazuje, da je aktualni zakon neučinkovito pravno sredstvo, saj razlaščencem nalaga dokazovanje.« Gre za zakon, ki naj bi razlaščenim delničarjem in lastnikom podrejenih obveznic bank omogočil vložitev odškodninske tožbe proti Banki Slovenije, a je trenutno na ustavnem sodišču.Zato v Društvu MDS še naprej menijo, da je edina pravična pot poravnava. Prepričani so, da je ta zdaj z revizijo računskega sodišča o nadzorniški vlogi Banke Slovenije v času sanacije bank jasno upravičena, saj da so revizorji ugotovili, da centralni banki ni uspelo utemeljiti izbrisa. Kot smo poročali, je računsko sodišče glede izbrisa kvalificiranih obveznosti šestih saniranih bank izrazilo kar nekaj dvomov, a neupravičenosti ni moglo potrditi.»V Banki Slovenije ugotavljamo, da odločitev potrjuje pravilnost stališč, ki smo jih zastopali v dosedanjih postopkih,« pa pravijo pri našem bančnem regulatorju, ki ga vodi. Menijo, da današnja odločitev potrjuje tudi pravilnost njihovih stališč, vezanih na samostojnost in neodvisnost centralne banke ter načelo nedotakljivosti arhivov Unije: »Zaradi kršenja nedotakljivosti arhivov ECB je namreč evropska komisija, potem ko so bile izčrpane vse druge možnosti, uvedla postopek zaradi kršitve prava EU proti Sloveniji pred sodiščem EU. To je danes razsodilo, da je Slovenija s tem, da ni ustrezno sodelovala z ECB, kršila tudi svojo obveznost lojalnega sodelovanja z Unijo.«V Banki Slovenije pri tem ponovno poudarjajo, da postopki, povezani z bančno sanacijo, že vrsto let bremenijo njihovo poslovanje, krnijo pa tudi ugled države v mednarodni skupnosti, zato so najeli skupino neodvisnih pravnih strokovnjakov, ki naj bi pripravila rešitev, ki bo skladna z evropskim in slovenskim pravnim redom.