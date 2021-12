Razpisane štipendije za šole, v katerih tudi dijaki izobražujejo sovrstnike

UWC Slovenija razpisuje štipendije za šolanje na mednarodnih šolah v Italiji, Tanzaniji, Bosni in Hercegovini ter Hongkongu. Na razpis se lahko prijavijo dijaki 2. oziroma 3. letnikov srednjih šol. V izobraževalnih ustanovah UWC izvajajo program mednarodne mature, ob tem so dijaki vpeti v dejavnosti, s katerimi ostrijo vodstvene in komunikacijske sposobnosti.

UWC (United World Colleges) je mednarodna organizacija, ki združuje šole z vsega sveta. Ustanovljena je bila v 60. letih prejšnjega stoletja, da bi s povezovanjem premostili družbene, nacionalne in kulturne ločnice, ki jih je zarezala druga svetovna vojna. Danes v ustanovah UWC razvijajo medkulturno razumevanje, družbeno odgovornost in spodbujajo samoiniciativnost dijakinj in dijakov. Prijavitelji morajo izpolnjevati nekaj osnovnih kriterijev: biti vpisani v drugi ali tretji letnik programa gimnazije v Sloveniji oziroma v ekvivalentni program v tujini, ob solidnem šolskem uspehu ter znanju angleškega jezika pa morajo imeti slovensko državljanstvo, dovoljenje za bivanje oziroma status begunca.

Generalna sekretarka UWC Slovenija Eva Rogelj je pojasnila, da bodo prijavljene ocenili na podlagi ključnih meril, osnovanih na načelih UWC: intelektualni radovednosti, proaktivnosti, samostojnosti oziroma socialnih kompetencah, vztrajnosti in osebni integriteti ter istovetenju z vrednotami krovne organizacije. Za vsako od štirih šol je razpisana ena štipendija, ki pokrije celotno šolnino ali velik del. Dijak za šolanje plača toliko, kolikor je zmožna prispevati njegova družina, pojasnjuje Eva Rogelj.

Ko komisija izbere kandidate, pregleda finančno stanje družine, vendar to ni merilo za izbor. Šolska mesta z največjo možnostjo štipendiranja (oziroma najnižjimi doplačili) praviloma ponudijo finančno šibkejšim kandidatom. Od ustanovitve UWC Slovenija leta 2013 so podelili več kot 30 štipendij za 11 šol na treh celinah.

V ustanovah UWC razvijajo medkulturno razumevanje, družbeno odgovornost in spodbujajo samoiniciativnost dijakinj in dijakov. Foto Blaž Samec

O arabski pomladi ne le iz knjig

Nekdanji dijak UWC Adriatic v Devinu Erik Scheriani je bil s svojo izobraževalno izkušnjo nadvse zadovoljen: »Izpilil sem angleščino, spoznal veliko prijateljev, s katerimi sem še vedno v stiku, ter se dobro pripravil na nadaljnji študij v tujini. Šola mi je odprla pogled na druge kulture in narodnosti ter mi pomagala odrasti v bolj tolerantno in modro osebo.« Izpostavil je različne socialnoekonomske kulture, iz katerih prihajajo dijaki. Mednarodni mehurček, v katerem je živel in se izobraževal, mu je dal celovit vpogled v različne plasti družbe kot celote.

Eva Rogelj je ob tem dodala: »Ko se v razredu pogovarjajo o arabski pomladi, sošolci z Bližnjega vzhoda ponudijo poglede, ki jih ima njihov šolski sistem oziroma pripovedujejo zgodbe svojih bližnjih, ki so bili priča ključnim zgodovinskim dogodkom. To naredi pouk zanimiv, kakovosten in večplasten. Učne ure niso le predavanja, med katerimi učitelji predavajo zapisano snov, ampak so voditelji ur tudi dijaki, ki skozi diskusijo izobražujejo svoje sovrstnike.«

Način prijave in pogoji za pridobitev štipendije so podrobno predstavljeni v razpisni dokumentaciji na spletni strani UWC Slovenija. Rok za oddajo prijave je 16. januar 2022, kandidati, ki bodo uvrščeni v drugi krog, bodo vabilo na pogovor prejeli po elektronski pošti do 23. januarja.