Razrešeni šef NPU pričakuje staro delovno mesto

Brez zaslišanja strank

Darko Muženič, razrešeni direktor NPU



Še en postopek

Po neuspešni poravnavi se je včeraj v nekaj minutah končal dokazni postopek in s tem tudi sojenje v delovnem sporu, s katerim zahteva nezakonito razrešeni direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU)vrnitev na staro delovno mesto. Odločitev sodišča bo prejel pisno v prihodnjih tednih.Postopki razrešitve Darka Muženiča in s tem tudi sodni spori zaradi nje trajajo že od začetka maja lani. Takratni v. d. generalnega direktorja policijeje podpisal odločbo, s katero so Muženiča iz nekrivdnih razlogov razrešili z direktorskega mesta NPU. Travner ga je razrešil s sklicevanjem na zakon o organiziranosti in delu v policiji ter na zakon o javnih uslužbencih.Ta določa, da visokega uradnika nova vlada lahko razreši v enem letu od nastopa funkcije ali od imenovanja, pri tem pa ni treba navesti razlogov za takšno odločitev. A se Muženič s tem ni strinjal, saj trdi, da ni državni uradnik. Pravico je iskal na upravnem sodišču, ki mu je pritrdilo. Razrešitev so odpravili in zadevo vrnili policiji v ponovni postopek. Ker upravno sodišče ni sklenilo, da se mora nezakonito razrešeni direktor vrniti na staro delovno mesto, so na policiji naredili obvod in pohiteli z razpisom za novega direktorja NPU.Za šefa NPU so se prijavili trije kandidati. Eden pogojev ni izpolnjeval, strokovno primeren kandidat je bil Boštjan Lindav, odstavljeni direktor uprave kriminalistične policije, a je tako znotraj policije kot v javnosti že prej krožilo ime favoritinje, in sicer Petre Grah Lazar, ki naj bi bila blizu vladajoči politiki in zdaj NPU vodi kot vršilka dolžnosti direktorja.Delovno sodišče v Ljubljani je na Muženičevo pobudo zadržalo izbiro kandidata za vodjo NPU. Muženič v tožbi namreč vztraja, da je po sodbi upravnega sodišča še vedno direktor. Začasno odredbo je sodišče izdalo, saj je ocenilo, da če bi policija direktorja NPU izbrala na podlagi javnega razpisa, ki je bil zaključen 4. novembra lani, bi bila Muženičeva vrnitev na položaj vodje NPU onemogočena.Po nekajmesečnem premoru, tudi zaradi omejenega dela sodišč med epidemijo, se je včeraj v omenjenem delovnem sporu začelo sodno iskanje resnice. Po neuspešnem poravnalnem naroku so bile na vrsti sklepne besede strank, a sta se jim tako odvetnik, ki zastopa Muženiča, kot državni odvetnik, odpovedala.Leben je po koncu sojenja povedal, da so se zaslišanju oziroma sklepni besedi odpovedali, ker je odprto izključno pravno vprašanje in samo zaslišanje k odločitvi ne bi imelo nobenega vpliva.»Tako delodajalec kot jaz vsak zase misliva, da sva ravnala zakonito. Ker imava različna stališča, smo se odločili, da tretja, neodvisna veja oblasti pove, čigava stališča so pravilna. Mi pa moramo njihovo odločitev sprejeti,« je na koncu sojenja povedal Muženič. Ponovno je poudaril, da izpodbija nezakonito razrešitev zato, ker si želi reintegracije na staro delovno mesto.Sodišče ima tridesetdnevni rok, da izda pisno odločitev, a ker so vmes sodne počitnice, se lahko izdaja sodbe zavleče do konca avgusta.Na istem delovnem sodišču sicer poteka še en postopek, saj so Muženiča medtem še enkrat premestili v drugo enoto. Kot je sam prepričan, tudi v tem primeru nezakonito.