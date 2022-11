Razrešeni Vindišar: »Politična eksekucija je bila uspešna«

Po septembrski zamenjavi identitet pacientov, ki so ju z istim reševalnim vozilom pripeljali iz DSO Loka pri Zidanem Mostu v celjsko bolnišnico, je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan zahteval, da vodstvo celjske bolnišnice ponudi svoj odstop.

Svet zavoda na izredni seji odstopa ni sprejel, vlada pa je potem zamenjala tri predstavnike v svetu zavoda. Na današnji seji je svet zavoda popravil napako svojih predhodnikov in razrešil direktorja Aleksandra Svetelška in strokovnega direktorja Franca Vindišarja.

Komentar Franca Vindišarja na razrešitev je bil jasen: »Politična eksekucija je bila uspešna.« FOTO: Špela Kuralt/Delo

Tako Svetelšek kot tudi Vindišar sta že septembra pojasnila, da je odstop vodstva zahteval minister. Na veliko presenečenje pa svet zavoda njunega odstopa na izredni seji ni izglasoval. Ne ker ne bi hoteli, ampak ker je eden od vladnih predstavnikovzamujal na sejo sveta zavoda.

Vlada je takoj po neuspelem glasovanju razrešila Mitjo Pirmana, ki se je vzdržal pri glasovanju o odstopu Vindišarja, in v svet zavoda imenovala Tomaža Subotiča, ki je zdaj predsednik sveta zavoda. Takratni predsednik sveta zavoda Andrej Klasinc je odstopil sam, vlada pa je zamenjala tudi Stošickega.

Namesto njiju sta v svetu zavoda po novem Mojca Kert in Petra Mencingar Cvar. Svet zavoda je z novimi vladnimi predstavniki na današnji redni seji razrešil vodstvo tretje največje bolnišnice v državi in na njeno čelo postavil vršilca dolžnosti direktorja Dragana Kovačića in vršilca dolžnosti strokovnega direktorja Radka Komadino.

Razrešitev s petimi glasovi

Svetelška in Vindišarja so morali razrešiti, ker sta oba prav danes, na dan seje sveta zavoda, umaknila svoji odstopni izjavi, svet zavoda pa preklicev odstopnih izjav ni sprejel. Za njuno razrešitev je glasovalo pet članov sveta zavoda od devetih, eden je bil vzdržan.

Zakaj sta najprej podala odstopni izjavi, potem pa ju umaknila, je Vindišar pojasnil: »Šlo je za izsiljeno odstopno izjavo s strani ministra, šlo je za izjavo, pri kateri se je kasneje pokazalo, da je bila absolutno preuranjena, temu so nasprotovali tako strokovnjaki s področja kakovosti in varnosti na področju zdravstva, razen enega člana ves strokovni svet, temu so nasprotovale vse ugotovitve opravljenih nadzorov. Do danes nimamo zaključenih eksternih nadzorov. Naš predlog je bil, da počakamo in če bi bila nedvoumno in zanesljivo dokazana krivda na strani bolnišnice, potem absolutno takoj odstopim s tega položaja.«

FOTO: Špela Kuralt/Delo

Vindišar je povedal, da ostaja zdravnik in se vrača na travmatološki oddelek. Njegov komentar na razrešitev pa je bil jasen: »Politična eksekucija je bila uspešna.« Dodal je še, da novo vodstvo čakajo veliki izzivi. Celjska bolnišnica ima namreč več kot sedem milijonov evrov tekoče izgube in še dodatnih šest milijonov evrov zapadlih obveznosti.

Seja sveta zavoda je bila zaprta za javnost, ne novi predsednik sveta zavoda Tomaž Subotič ne v. d. direktorja Dragan Kovačić na vprašanja novinarjev nista odgovarjala. V pisnem sporočilu za javnost so le zapisali, da je svet zavoda Kovačića in Komadino za vršilca dolžnosti imenoval za šest mesecev, v tem času pa bo bolnišnica za direktorja in strokovnega direktorja razpisala prosti delovni mesti.