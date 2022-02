Referenduma hkrati z volitvami verjetno ne bo

Po tem ko je danes predsednik NSi Matej Tonin napovedal, da bo koalicija podprla predlog Levice, naj se razpiše posvetovalni referendum o noveli zakona o dohodnini, koordinator Levice Luka Mesec napoveduje, da bodo pobudo umaknili. Kdaj bodo to storili, v Levici še ne želijo povedati, a vse kaže, da bodo najprej počakali na razplet na odboru za finance, ki bo na sporedu 16. februarja. Že tam je odločitev kljub besedam Tonina, da imajo zadostno podporo za razpis referenduma o dohodnini hkrati z volitvami, negotova.

Robert Polnar, ki tam predstavlja poslansko skupino Desusa, je namreč jasen, da te pobude ne bo podprl. »Dohodnina je drugi najpomembnejši prihodkovni vir državnega proračuna. Absolutno ne sme postati predmet poniglave demagogije socialističnih revolucionarjev,« odgovarja, a hkrati tudi dodaja, da tudi vladnega predloga sprememb dohodninske zakonodaje ne bo podprl, ker zniževanje dohodninskih prihodkov pomeni ogrožanje sposobnosti države, da financira vse svoje obveznosti.

Odločilni glas na odboru za finance, ki bo prevesil podporo na stran koalicije ali opozicije, bo tako v rokah poslanske skupine SNS, kjer prvak Zmago Jelinčič pravi, da svoje odločitve glede pobude za razpis posvetovalnega referenduma še niso sprejeli.

Pričakovati je, da bo novela zakona sprejeta še v tem mandatu, je danes dejal Mesec in dodal, da si bodo prizadevali zmagati na volitvah in nato zakon popraviti. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Kot kaže ne SDS in ne NSi nimata dobre teme za volilno kampanjo, s katero bi pokazala, kakšno prihodnost želita narediti in v tem referendumu so dobili zelo enostaven način, kako ljudem prodat lažnivo zgodbo, da so oni za višje plače,« komentira Luka Mesec in nadaljuje, da so vsi za višje plače, a vprašanje je razporeditev in škoda, ki se s tem dela v proračunu.

Z umikom pobude za posvetovalni referendum bodo kot priznava tudi Mesec omogočili koaliciji pot do glasovanja o teh spremembah še v tem mandatu. »Zdaj je treba zmagati na volitvah ter po njih popraviti vse škodljive zakone, ki jih je v tem mandatu sprejela koalicija, vključno s tem,« je dejal.

To je tudi razlog, zakaj se so se po besedah Tonina raje kot za zavrnitev predloga za posvetovalni referendum odločili za njegovo podporo. »Ena od nevarnosti, ki jo vidimo je, da bi trenutna koalicija in večina ta zakon potrdila, nekoliko drugačna koalicija pa bi po volitvah v parlamentu začela s spremembami tega zakona, ker bi želela dokazati, da je drugačna od te koalicije,« je dejal Tonin in nadaljeval, da bi bil rezultat na takšnem posvetovalnem referendumu močno politično sporočilo, da bo naj ta zakon ostane takšen tudi v prihodnosti. V podporo spremembam so v NSi začeli zbirati tudi podpise podpore.

Bo torej spremembe zakona o dohodnini potrjene? Spremembam se je preden je koalicija sama prestavila glasovanje res obetala podpora - tega sami sicer niso vedeli -, a tako kot SDS, NSi in Levica so tudi ostale stranke začele kalkulirati, kaj je zanje pred volitvami najbolj ugodna pozicija. Rezultat tudi tega glasovanja tako po naših informacijah zdaj ni več tako jasen.