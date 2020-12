Reke bodo še poplavljale, deževje se bo umirilo

Po nedeljskem deževju noč v Istri minila mirno

Reke bodo še naraščale

Hidrometeorološko opozorilo za ponedeljek, 7. decembra. INFOGRAFIKA: Arso

Močno deževje, ki je v nedeljo marsikje po državi povzročalo številne nevšečnosti , se je ponoči vendarle umirilo. Kljub temu bodo danes še vedno poplavljale nekatere reke, predvsem v zahodnem in delu osrednje Slovenije. Na Obali si bodo pripadniki civilne zaščite ogledali škodo, ki so jo povzročile meteorne vode.Meteorologi so za danes v visokogorju Julijskih Alp razglasili veliko nevarnost snežnih plazov. Na severozahodu Slovenije in zahodneje je nad okoli 1800 metrov zapadlo izredno veliko snega. Kot poroča Agencija RS za okolje, se je snežna odeja na Kredarici odebelila s 30 na 185 cm, na Kaninu pa s 50 na 278 cm. Ob sneženju je pihal močan veter, tako da je snežna odeja zelo neenakomerna.Močne padavine so v nedeljo zajele predvsem zahodno polovico države. Iz več občin so poročali o naraslih vodotokih in poplavah. Na izpostavljenih območjih so poplavljale reke Dragonja, Gradaščica in Reka. Največ težav so čez dan imeli na Obali, Gorenjskem in Notranjskem.Koprski poklicni gasilci so do poznega nedeljskega večera v slovenski Istri opravili 50 intervencij zaradi vremena. Najbolj sta bili na udaru območji Strunjana in Sečovelj v piranski občini in delno izolska občina, je za STA povedal vodja izmene na Gasilski brigadi Koper. Gasilci so bili v nedeljo na terenu od poldneva pa tam do 22.30, preostanek noči in začetek današnjega dne pa sta minila bistveno bolj mirno, je še povedal Puzić.Kot je že v nedeljo za STA navedel poveljnik regijske civilne zaščite, so bile intervencije potrebne predvsem zaradi zalivanja meteornih voda v objektih, pri čemer so delo oteževali visoka gladina morja ter zemeljski plazovi. Plazove so sicer do danes že sanirali, je navedel Puzić.Bojazni zaradi visokega plimovanja se medtem niso uresničile. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je sicer malo pred polnočjo morje zaradi kombinacije plimovanja in močnega juga poplavilo le del pločnika na Velikem trgu v Izoli. V nedeljo okoli 18.40 pa je osebno vozilo v Sečovljah zapeljalo v kanal reke Dragonje. Iz deroče vode je voznika rešil delavec Cestnega podjetja Koper, gasilci pa bodo danes vozilo potegnili iz kanala. Istra se je danes sicer zbudila v suh, delno oblačen dan. Pripadniki civilne zaščite si bodo tekom dneva na terenu ogledali nastalo škodo.Uprava za zaščito in reševanje je tako v nedeljo zaradi naraščajočih voda aktivirala gasilska društva na območju Cerknega, Ilirske Bistrice, Idrije, Kranja, Železnikov, Radovljice, Pirana, Kopra, Izole, Postojne, Pivke in Kočevja.Kot je včeraj napovedal Arso, naj bi reke in vodotoki v noči z nedelje na ponedeljek še naraščali, in sicer zlasti v zahodni in delu osrednje Slovenije. Ob tem se bo še več rek razlivalo v manjšem obsegu, posamezne reke pa bodo tudi poplavljale.Ponoči se bo v zgornjem toku pričela razlivati tudi Drava. Danes čez dan bodo še naraščale reke s kraškim zaledjem na Notranjskem in Dolenjskem ter Sava in Drava v spodnjem toku. Sava se bo v srednjem toku razlivala na običajnih izpostavljenih območjih. Zmerno bodo narasle tudi reke v večjem delu vzhodne Slovenije. Po prehodnem upadanju bodo v torek reke na zahodu države ponovno naraščale, opozarjajo hidrologi na agenciji.Za danes sicer napovedujejo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nekaj sonca bo predvsem v vzhodnih krajih ter ob morju. Na zahodu bodo nastajale krajevne plohe, ob morju tudi posamezne nevihte. Več dežja je ponovno pričakovati v torek in sredo, ko se bo meja sneženja ponovno približala nižinam.