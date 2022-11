»Rekli so mi, da si želijo neodvisno in politično neobremenjeno predsednico«

»Iskrena hvala vsem, ki ste se v drugem krogu odpravili na volišča. Posebna hvala seveda tudi vsem, ki ste mi namenili glas. Danes obeležujemo svetovni dan prijaznost in temu primerno je tudi vzdušje tukaj pri nas. Nasmejani čakamo na prve rezultate,« je ob pravkar zaprtih voliščih komentirala v svoji prvi izjavi Nataša Pirc Musar, predsedniška kandidatka, ki tudi rezultat drugega kroga volitev pričakuje v Ruski dači v Gameljnah pri Ljubljani. Pričakuje zmago.

Zahvalila se je vsem podpornikom in celotni ekipi za predano delo, številna odrekanja in predvsem za to, da so od prvega dne verjeli vanjo. Dodala je, da si je želela, da bi ljudje glasovali zanjo in ne proti Logarju. Kandidatura za predsednico republike je bila njen doslej največji projekt v življenju.

»Slovenija si zasluži odločno, pravično in srčno predsednico. Predsednico z državniško držo, ki bo vselej zagovarja strpen in spoštljiv dialog. To sem slišala od državljank in državljanom, ki so mi stisnili roko v mojem popotovanju po naši lepi Sloveniji v zadnjih petih mesecih. Dejali so tudi, da si želijo neodvisne ter politično neobremenjene predsednice. Računam na to, da so to voljo danes izrazili tudi na voliščih,« je še dejala Pirc Musarjeva.

Veseli jo, da je tudi drugi krog minil v spoštljivem tonu, kajti preseganje delitev je zagotovo prava pot naprej. »Volivke in volivci imajo vedno prav, zato bom v vsakem primeru spoštovala njihovo odločitev,« je dodala tik po zaprtju volišč.

56 novinarjev, tudi iz tujine, je akreditiranih za spremljanje dogajanja iz volilnega štaba kandidatke.

Ankete so kazale različno

Anže Logar je prišel na volišče s partnerko, preostanek dneva pa je preživel tudi ob kuhanju kosila. FOTO: Jure Makovec Afp

Po zadnji javnomnenjski anketi inštituta Mediana za Delo in Pop TV je pred današnjo odločilno nedeljo polovica anketiranih napovedala, da se bo udeležila predsedniških volitev. Med tistimi vprašanimi, ki so napovedali, da bodo danes verjetno odšli na volišča, jih je 51,7 odstotka odgovorilo, da bodo na glasovnici obkrožili Natašo Pirc Musar, njena prednost pred protikandidatomje dosegla dobrih sedem odstotnih točk. A ob upoštevanju intervala zaupanja je bilo teoretično mogoče, da bi Slovenija dobila prvega desnega predsednika.

Anketa Ninamedie je kandidatoma namerila minimalno razliko in je morda delovala aktivacijsko; torej, da je del volilnega telesa spodbudila k udeležbi na volitvah. Kot je za Delo pred dnevi opozoril politični analitik in nekdanji politik Bogdan Biščak, bi lahko prav takšne ankete vplivale na manjšo ležernost levosredinskih volivk in volivcev. Javnomnenjski analitiki so sicer vseskozi opozarjali, da bo prav udeležba odločilna. Anketa Valicona pa je po drugi strani kandidatki izmerila prednost dvanajstih odstotnih točk.

K odhodu na volišča je pozval na včerajšnjem kongresu svoje stranke tudi predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob in spomnil, da bo treba odločati še dve prihodnji nedelji – čez teden dni so namreč na vrsti lokalne volitve, nato pa še referendumski trojček.

Brez strankarskega nahrbtnika

Pirc Musarjeva je skozi celotno kampanjo poudarjala, da je njena prednost dejstvo, da nikoli ni bila v nobeni stranki. Stališč ji zato ni bilo treba spremeniti niti za centimeter. Nobeni stranki pač ne dolguje nič, če bo torej predsednica, bo gledala na stroko in ljudje, ki bodo imenovani na pomembne funkcije, bodo strokovnjaki.

V svojem uradu bo imela strokovnjaka za podnebne spremembe, stranke pa ne bodo imele nobenega vpliva pri kadrovanju. Bo pa povsem prevetrila predsedniški urad.

Na vprašanje, zakaj se je odločila za kandidaturo, če je doslej v politiko niso uspeli zvabiti, je odgovarjala, da je s svojim »dosedanjim delovanjem kot aktivna državljanka, z znanjem, izkušnjami in aktivnostmi na različnih področjih javnega življenja ter kot odvetnica v zasebnem sektorju tako doma kot po svetu na najrazličnejših področjih in v okoljih dokazala, da razume, kaj so državni interesi, in kako jih uresničevati«.

Obrazi politike Med obrazi iz politike bo po napovedih tudi tokrat prišel Aleksij Skok, predsednik izolske SD, ki je dogajanje v dači spremljal že ob prvem krogu volitev. Svojo udeležbo je napovedala podpredsednica Gibanja Svoboda in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, pa Milan Kučan, nekdanji predsednik in nekdanji politik LDS in Zares ter nekdanji predsednik državnega zbora Pavel Gantar, ki je tudi podprl kandidaturo Pirc Musarjeve. Med gosti smo opazili tudi tretjega nekdanjega predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča.

Milan Kuča, nekdanji predsednik FOTO: Leon Vidic

Nekdanji predsednik, ki je s svojo podporo Pirc Musarjevi pomembno vplival na volilno kampanjo je po prvem krogu volitev ocenil, da so volilci prepoznali doslednost njenih stališč, da verjamejo, da za njimi in vrednotami stoji in da jih bo kot predsednica znala uresničevati. Prepričan je, da to vlogo razume in jih bo znala udejanjati. Verjame, da bo dobra predsednica.

Ob morebitnem uspehu se s politiko Pirc Musarjeva v prihodnje ne bo ukvarjala. Skupaj s podporniki in družino končni razplet tokratne predsedniške tekme znova pričakuje v vili Ruska dača v Zgornjih Gameljnah na obrobju Ljubljane, ki je v last njene družine prišla pred šestimi leti.

V dači sta tudi tokrat njena starša Antonija in Stane Pirc, ki sta bila ob novici, da bo njuna hči kandidirala za predsednico republike sprva presenečena. Na hčer sta ponosna in zadovoljna, ker ima toliko znanja in volje. Pri vsem, kar je v življenju počela, sta jo podpirala in nista imela pomislekov glede predsedniške kandidature. Prizadeli pa so jo udarci, ki jih je doživela med kampanjo, zato zadnji meseci niso bili enostavni niti za naju.