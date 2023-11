Premier Golob: Rekonstrukcija vlade ena zadnjih možnosti

Vlada Roberta Goloba bo za zdaj očitno ostala nespremenjena. Kljub željam, da se število ministrskih mest s sedanjih dvajset zniža na okoli dvanajst, omenjal je celo švicarski model s sedmimi ministrstvi, predvsem za večjo učinkovitost, je po današnjem vrhu koalicije premier dejal, da bodo poskušali postavljene cilje doseči z drugimi ukrepi.

Glede na to, da se koalicijski partnerici SD in Levica nista strinjali s tem, da bi se odpovedali kateremu od svojih ministrov, odločitev ni presenetljiva. Golob je sicer dejal, da ostaja zmanjšanje števila ministrstev zadnja možnost.

Premier je še dodal, da bodo izpraznjena ministrska mesta – ministrstva za kmetijstvo, za naravne vire in prostor ter za javno upravo – zapolnjena predvidoma že do konca tega meseca.

Golob je takoj na začetku izjave za javnost poudaril, da koalicija ne ostaja samo enotna in trdna, »ampak je tudi edini branik pred tem, da spet zdrsnemo v stanje, v katero ne želimo«, pri čemer je namigoval na čase nekdanje vlade Janeza Janše.

»Živimo v časih, ki nas resno preizkušajo. Krize, kot so vojna v Ukrajini, energetska kriza in poplave, niso nekaj, na kar lahko vplivamo, so pa nekaj, na kar se moramo odzivati. Ravno pri soočanju s temi krizami se je vlada izkazala kot operativna in tudi uspešna. Vedno smo iskali nacionalni konsenz skozi spoštljiv dialog. Celo z opozicijo, ko smo iskali rešitve za ta najbolj pereča vprašanja,« je še dodal premier.

Vodje vseh treh koalicijskih strank na izjavi za javnost. FOTO: Blaž Samec/Delo

Vrečko: Znatno izboljšati življenje ljudi

Tako vodja Gibanja Svoboda kot predsednica SD Tanja Fajon in koordinatorica Levice Asta Vrečko so danes zatrdili, da je koalicija trdna in enotna ter stoji za svojimi predvolilnimi zavezami. »Ta koalicije je edina možna koalicija,« je dejala Tanja Fajon, ki bi si tak sestanek, kot je dejala, želela že prej.

»Na tem bomo gradili naše zaupanje in odnose ter se trudili izboljšati delovanje vlade. Želimo delati dobro kot koalicija in delati dobro za ljudi. Postavili smo trdne temelje za naprej, zdaj pa bo na nas, na vladni ekipi, koaliciji, parlamentu, da to dokažemo. Zavedam se izziva in kaj ljudje od nas pričakujejo. Dogovorili smo se, kako bomo začrtali intenzivnejše delo na koalicijskih zavezah,« je še dodala predsednica SD.

Zadovoljni so tudi v Levici, kjer so si po besedah Aste Vrečko takšnega odprtega pogovora želeli. »V vsakem primeru do določenih nesoglasij ali odprtih vprašanj pride, prav je, da se rešujejo in naslavljajo,« je dejala Asta Vrečko in dodala: »Trdno stojimo za zavezami, ki smo jih dali ljudem lansko leto ob nastopu vlade. Cilj je, da do konca mandata znatno izboljšamo življenje za ljudi in Slovenijo peljemo v boljšo in bolj demokratično družbo.«