Resnica je najboljša reklama za vojsko

V nadaljevanju preberite:

Avtor knjižne uspešnice Ris: izpoved bivšega pripadnika specialnih sil je z brezkompromisno izpovedjo poskrbel za pretres v Slovenski vojski, hkrati pa tudi med bralci, ki takšnega jezika, kaj šele (resničnih) zgodb v slovenskem jeziku niso navajeni brati. Luka Zorenč, veterinarski tehnik, ki je postal vrhunsko izurjen in izobražen specialec, je zadnji dve leti na prostem trgu. Svoje znanje najraje prenaša na rangerje, ki v afriških parkih skrbijo za (ne le) ogrožene divje živali.

Boštjan Videmšek se je z Luko pogovarjal o tem, kaj je resnica, o vojski, o tem, kako je bilo zanj pisanje knjige katarzično in terapevtsko. O svobodi, ki je skrita v majhnih stvareh, in o živalih, sončnih zahodih, o tem, da smo pozabili na dolgčas, o nastajanju nove knjige. V ozadju so peli Red Hot Chili Peppers.