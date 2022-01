Omicron bolj napada zgornji del dihal in manj pljuča

10.00 V soboto potrdili 829 okužb z novim koronavirusom

V soboto so ob opravljenih 1981 PCR-testih potrdili 829 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih izvidov je bil 41,8-odstoten. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 17.959 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje znaša 1482, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 847. Število aktivnih primerov se je v primerjavi z dnevom prej povišalo za 75. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je višje za 24, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa za tri.

V primerjavi z minulo soboto so potrdili 163 okužb več, delež pozitivnih testov pa je bil tedaj 30,9-odstoten. Število aktivnih primerov je v tednu dni poraslo za 1887, sedemdnevno povprečje pa za 422.

V soboto so opravili tudi 11.133 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate še preverjajo s PCR-testi. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.250.229 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.190.271. Delež cepljenih z vsemi odmerki tako v Sloveniji znaša 56,4 odstotka.

10.00 Tudi Francija rahlja pravila glede karantene

Tudi Francija bo s ponedeljkom v prizadevanjih za omilitev učinka na družbo in gospodarstvo zrahljala pravila glede karantene. Polno cepljeni proti covidu-19, ki bodo na testiranju na novi koronavirus pozitivni, se bodo morali izolirati le za sedem dni ne glede na različico, s katero bodo okuženi.

Karanteno bodo obenem v primeru negativnega bodisi antigenskega bodisi PCR-testa lahko zaključili že po petih dneh. Za v celoti cepljene po tesnem stiku z okuženim karantene sploh ne bo, je v intervjuju za časnik Le Journal du Dimanche napovedal zdravstveni minister Olivier Veran.

Za tiste okužene, ki niso cepljeni ali pa niso še prejeli vseh potrebnih odmerkov, ostaja v veljavi pravilo desetdnevne karantene, ki jo je mogoče z negativnim testom končati po sedmih dneh. Tesni stiki okuženih, ki prav tako niso cepljeni, morajo v karanteno za sedem dni, za njeno končanje pa je potreben negativen test na okužbo.

Kot pojasnjujejo na francoskem ministrstvu za zdravje, sprememba odgovarja na potrebe, ki jih s sabo prinaša izjemno hitro širjenje koronavirusne različice omikron. Omogočila naj bi ravnotežje med koristmi in tveganji, namenjeno zlasti zagotovitvi nadzora nad virusom in hkratni ohranitvi družbeno-gospodarskega življenja.

Kot še izpostavljajo, prvi podatki kažejo, da je inkubacijska doba pri omikronu krajša kot pri drugih različicah, kar da govori v prid krajšanju časa karantene. V Franciji so samo v soboto potrdili več kot 219.000 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Sedemdnevna incidenca primerov na 100.000 prebivalcev znaša 1456.

8.50 Nove študije: omicron bolj nalezljiv, ker napade zgornji del dihal

Po podatkih novih študij, ki jih povzema britanski Guardian, je različica koronavirusa omicron bolj prenosljiva, a manj smrtonosna, ker virus napade predvsem celice zgodnjih delov dihal in ne toliko pljuč, kot je bilo to v primeru delte in še prejšnjih različic. »Rezultat mutacij je, da se omicron od prejšnjih različic razlikuje glede na to, katere celice okuži,« je za Guardian dejal virolog z univerzitetnega kolidža v Londonu Deenan Pillay.

Kot kažejo preliminarni podatki študij, ki so bile objavljene v znanstvenih revijah, ne pa še večkratno strokovno pregledane (peer review), omicron napada celice v grlu in ne toliko globoko v pljučih. Raziskava Jamesa Stewarta z univerze v Liverpoolu na miših je pokazala, da so miši izgubile manj telesne teže, imele manjšo virusno obremenitev (torej je bila okužba manj resna) in niso imele hujše pljučnice. Zdi se, da živali hitreje okrevajo, je pojasnil in dodal, da je to seveda dobra novica, a je še prezgodaj, »da bi odvrgli maske in se začeli brezskrbno zabavati.«

Raziskovalci z univerze v Glasgowu so ugotovili, da je omicron zagotovo našel nov način, kako se prebije v telo. Podatki kažejo, da se virus očitno lahko izogne obrambnim mehanizmom, ki smo jih ustvarili z dvema odmerkoma cepiva, poživitveni odmerek pa nekoliko poveča odpornost. Podobno so ugotovili tudi raziskovalci z univerze v Cambridgeju, češ, da se omicron izmakne zaščiti, ustvarjeni s cepivom, a virusi ne zaidejo v pljuča, še navajajo v Guardianu.

Pri tem dodajajo, da je na podlagi teh ugotovitev treba tudi prevetriti, kateri testi so ustreznejši. Britanski znanstveniki opozarjajo, da je v primeru omicrona ustreznejše mesto za odvzem brisa žrelo in ne nos, podobno so ugotovili tudi v raziskavi v Južni Afriki. A podatkov je premalo za zaključke, še pišejo v Guardianu.

8.15 V ZDA zaradi covida in slabega vremena odpovedanih še 2700 poletov

ZDA se še naprej soočajo z motnjami v letalskem prometu, ki so deloma posledica pandemije covida-19 deloma pa tudi slabega vremena, ki je zajelo dele države. V soboto so odpovedali več kot 2700 poletov, kar je več kot polovica od skupno skoraj 4700, kolikor so jih odpovedali po vsem svetu, izhaja iz podatkov na spletni strani FlightAware. Letalske družbe po vsem svetu se soočajo s težavami z osebjem zaradi odrejenih karanten v povezavi z okužbami z novim koronavirusom. V ZDA obenem težave v letalskem prometu povzroča še vreme - osrednji del ZDA je namreč zajelo močno sneženje.

8.15 Pri zdravljenju covidnih bolnikov so pomembni tudi respiratorni fizioterapevti

Ob razmerah v bolnišnicah, ki so še vedno zaostrene, v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana opozarjajo na velik pomen respiratornih fizioterapevtov pri zdravljenju bolnikov. Ti nudijo svojo pomoč oslabelim bolnikom, potem ko jih odklopijo z ventilatorjev.

Vodja diagnostično-terapevtskega servisa Marko Žličar je te dni pojasnil, da so respiratorni fizioterapevti zelo pomembni pri obravnavi dihalno ogroženih bolnikov. Sodelujejo pri obravnavi hudo obolelih pred zdravljenjem na intenzivnem oddelku in po njem. »Pomagajo nam, ko dajemo bolnike z aparatov in pri takojšnji oskrbi bolnikov,« je izpostavil infektolog Tomaž Vovko. Bolniki so potem, ko ne potrebujejo več umetnega predihavanja ob pomoči ventilatorja, večinoma oslabeli, imajo težave z izkašljevanjem in pogosto potrebujejo dodatno, neinvazivno podporo dihanja, je pojasnil. Respiratorni fizioterapevti so po njegovih besedah ključna pomoč, da bolnik ne bi zopet potreboval pomoči ventilatorja. Respiratorna fizioterapevtka Mojca Ljubi Berce pojasnjuje, da bolnike učijo dihalnih vaj, poglobitve dihanja in izkašljevanja. So prvi, ki pomagajo pri rehabilitaciji covidnih bolnikov, ki so se pred tem zdravili na intenzivnem oddelku. Za nadaljnjo rehabilitacijo morajo namreč bolniki najprej okrepiti dihalne mišice in imeti čiste dihalne poti.