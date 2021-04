Reynders v pismu Kozlovičevi pozval k pospešitvi imenovanja delegiranih tožilcev

Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je v četrtek v pismu pravosodni ministrici Lilijani Kozlovič pozval, naj Slovenija pospeši postopek imenovanja delegiranih tožilcev v okviru evropskega javnega tožilstva, saj naj bi to začelo delovati 1. junija. Zamujata po neuradnih informacijah samo še Slovenija in Finska.



Evropsko javno tožilstvo naj bi po načrtih začelo delovati 1. junija, zato je Reynders v pismu, ki ga je videla STA, izrazil zaskrbljenost v povezavi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije.



Komisar v pismu piše, da računa na ministrico, da bo sprejela vse potrebne končne ukrepe za zagotovitev začetka delovanja evropskega javnega tožilstva 1. junija. Še posebej odločno jo poziva, naj seznam kandidatov posredujejo evropskemu javnemu tožilstvu čim prej in najpozneje do 18. maja, kar je dva tedna pred predvidenim začetkom delovanja tožilstva.



Reynders je ob tem opozoril, da če slovenska delegirana tožilca ne bosta potrjena, ko bo tožilstvo začelo delovati, bo komisija v dogovoru z evropsko glavno tožilko položaj razumela tako, da to ne bo preprečilo začetka delovanja tožilstva, saj bo lahko slovenski evropski tožilec osebno izvajal preiskave z vsemi pooblastili, pristojnostmi in obveznostmi evropskih delegiranih tožilcev.

Srečanje Reyndersa in Kozlovičeve predvidoma 12. maja

Reynders in Kozlovičeva imata 12. maja predvideno dvostransko srečanje o prioritetah v času slovenskega predsedovanja Svetu EU.



Reynders je sicer marca sodelujoče države, tudi Slovenijo, pozval, naj postopke končajo v aprilu.



Projekt vzpostavljanja evropskega javnega tožilstva se je resno začel leta 2017, ko se je 16 držav dogovorilo za vzpostavitev tožilstva v okviru mehanizma okrepljenega sodelovanja. Sedaj pri njem sodeluje 22 članic unije.

Proti predlaganima kandidatoma neuradno Janez Janša

Ministrica je kot kandidata za evropska delegirana tožilca predlagala specializirana tožilca Mateja Oštirja in Tanjo Frank Eler, ki ju je predlagal državnotožilski svet. Neuradno naj bi jima nasprotoval premier Janez Janša. Oba naj bi v nemilost padla zaradi starih postopkov, med drugim tudi zaradi preiskovanja Janševega premoženja.



Evropsko javno tožilstvo, ki ima letos na voljo 45 milijonov evrov, je novoustanovljeni evropski organ s sedežem v Luksemburgu, ki bo pristojen za preiskavo porabe evropskih sredstev in pregon morebitnih goljufij, korupcije ali pranja denarja s posledicami za proračun EU.

