Rezultat testiranja na koronavirus odslej na SMS-sporočilu

S 14. decembrom Nacionalni inštitut za javno zdravje začenja obveščanje pacientov o rezultatih testiranja na virus sars-cov-2 preko SMS sporočil.Kot so zapisali na vladni spletni strani, je glavni namen sistema pospešiti postopek obveščanja pacientov o rezultatih, razbremeniti zdravstvene delavce in zagotoviti enak postopek obveščanja za vse testirane osebe v Sloveniji.Po opravljenem testiranju pacient na svoj mobilni telefon prejme SMS-sporočilo, na katero mora pravilno odgovoriti, da dobi rezultat testiranja. Ob pozitivnem rezultatu pacient prejme tudi kodo TAN za vnos v mobilno aplikacijo #OstaniZdrav, so še zapisali.Uporabnike pozivajo, da kodo čim prej po prejemu vnesejo v aplikacijo. Gre za enega ključnih korakov, s katerim lahko uporabnik aplikacije učinkovito prepreči nenadzorovano širjenje okužbe.Za obveščanje o rezultatih testiranja poskrbi avtomatiziran sistem obveščanja v upravljanju NIJZ.