Golob: Odstop Marte Kos ni bil moja zahteva, bil je njena odločitev

Izvršni odbor stranke Gibanje Svoboda se je danes uradno seznanil z osebno odločitvijo Marte Kos, da odstopa od kandidature na predsedniških volitvah, kar so sprejeli z obžalovanjem, vendar njeno odločitev spoštujejo, je pojasnil predsednik Robert Golob. V roku dveh tednov bodo sklicali svet stranke, kjer se bodo opredelili do nadaljnjih korakov v predsedniških volitvah, je obljubil. Pred tem volitev in kandidatov ne bodo komentirali, je dejal Golob. Zatrdil pa je, da odstop podpredsednice stranke Marte Kos iz predsedniške tekme, kljub špekulacijam, da je to storila na njegovo pobudo, ni bila njegova izbira.

Iz Gibanja Svoboda so poslali njeno pojasnilo, v katerem navaja, da odstopa »zaradi spremenjenih okoliščin iz osebnih razlogov«.

Izjavo smo prenašali v živo:

»Z evidentiranjem novih kandidatov v Gibanju svoboda ne bomo niti poskušali,« je dejal in zagotovil, da bodo najverjetneje podprli enega izmed drugih kandidatov, vendar še ne vedo katerega. »O tem se bomo pogovorili v stranki,« je pojasnil.