Roboti pomagajo, a brez terapevtov ne gre

Zaradi bolezni ali nesreče se lahko življenje čez noč obrne na glavo. Po možganski kapi, denimo, marsikateri bolnik »pozabi« govoriti, ne zna hoditi niti jesti, številne je treba na novo naučiti brati in pisati. Poleg zdravnikov, ki te paciente zdravijo, potrebujejo bolniki tudi zdravnike, fizioterapevte, delovne terapevte in mnoge druge, ki jim nudijo rehabilitacijo. Pri tem pomaga sodobna tehnologija, ki se razvija z roko v roki z robotiko.

Sodobno rehabilitacijsko medicino bi pred stoletji, ko ni bilo o robotiki ne duha ne sluha, zagotovo uvrstili med čudeže. Terapevti lahko z njo na primer omogočijo, da negiben bolnik vstane iz postelje in spet hodi. Zaradi hitrega razvoja novih tehnologij so bili letošnji slovenski dnevi rehabilitacijske medicine konec prejšnjega tedna posvečeni modernim tehnologijam v rehabilitaciji. Virtualno srečanje zaradi epidemije covida-19 je omogočilo, da so namesto enega tujega predavatelja, kot je bilo to v prejšnjih letih, nastopili kar štirje: iz Japonske, Belgije, Italije in Češke. Kako se bo v prihodnje razvijala rehabilitacija?