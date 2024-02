S cenejšimi odvetniki do nižjih položnic

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko bodo trboveljski podjetniki odslej nekoliko prihranili pri ogrevanju, pa jih še naprej skrbijo cene elektrike. Te so bile na januarskih položnicah, kot ugotavljajo obrtniki in podjetniki tudi drugod po državi, precej višje od decembrskih. Da višje cene elektrike otežujejo poslovanje slovenskih obrtnikov in znižujejo njihovo konkurenčnost, se strinjajo tudi v upravnem odboru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki se je sestal v teh dneh.