S četrtkom zopet zaostritev ukrepov

Le kratkotrajna sprostitev

Vlada je skladno z napovedmi na današnji dopisni seji izdala odlok, ki zmanjšuje število izjem glede ponujanja in prodaje blaga in storitev. Veljal bo od četrtka do 4. januarja, so sporočili iz vlade. Do vključno srede namreč velja začasna sprostitev nekaterih protikoronskih ukrepov.Skladno z odlokom bodo od četrtka med izjeme spet sodile le prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji (pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah), lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, finančne storitve, pošta ter dostavne službe.Dimnikarske storitve bodo dovoljene pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve, prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave. Opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti.Na seznamu izjem so tudi individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, osebni prevzem blaga ali hrane razen alkohola in alkoholnih pijač na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer uživanje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno. Dovoljene so tudi druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja. Prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov bo veljala še naprej.Pri ponujanju storitev in blaga v zaprtih prostorih bo treba zagotoviti 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali pa le eno stranko na cel prostor, če je prostor manjši od 30 kvadratnih metrov, so spomnili na vladi. Še naprej je treba upoštevati tudi vsa ostala higienska priporočila ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.Zmanjšanje števila izjem sledi začasni sprostitvi nekaterih protikoronskih ukrepov, in sicer med 15. in 23. decembrom. V tem obdobju so med drugim odprti frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice. V regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko pa je z naloženo in stalno aktivirano aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi z novim koronavirusom mogoče prehajati tudi meje občine.Na dopisni seji je vlada danes izdala tudi spremembo odloka, ki določa, da je ob vstopu v zaprt javni prostor še naprej obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola. Kot so pojasnili na vladnem uradu za komuniciranje, so s predlagano spremembo ureditev uskladili s strokovnimi in zakonskimi usmeritvami, ki urejajo promet in uporabo razkužil. Hkrati so veljavnost tega odloka podaljšali do 29. decembra.