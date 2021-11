S hčerkinim covidnim potrdilom po ljubljanskih lokalih

V nadaljevanju preberite:

Potem, ko je Slovenijo včeraj zaznamovalo rekordno dnevno število ljudi, pri katerih so odkrili okužbo, bo vlada danes razpravljala o zaostrovanju obstoječih in morebitnem sprejemanju novih ukrepov. Mi pa smo se sami na terenu prepričali, kako temeljiti smo pri izpolnjevanju in preverjanju sedaj veljavnih pogojev preboleli, cepljenji, testirani (PCT). Sproščeno je najkrajši možen opis videnega.