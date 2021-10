S kolektivno tožbo nad Apple tudi v Sloveniji

Zavod Kolektiv 99 s pomočjo Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji v kolektivni tožbi zatrjuje, da je Apple z namernim upočasnjevanjem delovanja in zmanjševanjem nabora funkcionalnosti določenih modelov telefona iPhone tudi v Sloveniji oškodovala potrošnice in potrošnike. S posodobitvijo iOS 10.2.1. so bili oškodovani uporabniki iPhone modelov 6, 6 plus, 6s, 6s plus in SE, s posodobitvijo iOS 11.2. pa uporabniki iPhone modelov 7 in 7 plus.

V Sloveniji je bilo po njihovih ocenah potencialno oškodovanih med 112.500 in 187.500 uporabnikov telefonov iPhone. Uporabniki so težave sicer naslovili z različnimi načini – od nakupa novega telefona, menjave baterije do nakupa prenosne baterije –, a je po njihovih navedbah vsem skupno, da se je z namestitvijo prej navedenih posodobitev iOS zmanjšala vrednost njihovih naprav iPhone.

Zaradi ravnanj Appla, ki je namerno upočasnjevanje leta 2017 priznal, je po njihovi oceni uporabnikom iPhone 6 in 6 plus nastala škoda v višini 104 evre, uporabnikom iPhone 6s in 6s plus 165 evrov, uporabnikom iPhone SE 127 evrov in uporabnikom iPhone 7 in 7 plus pa 181 evrov.

Zavod Kolektiv 99 zdaj poziva potrošnike, ki so bili zaradi Applovih ravnanj oškodovani, da se prek obrazca na spletni strani www.kolektiv99.si evidentirajo in tako pomembno pripomorejo k nadaljnjemu postopku kolektivnega spora ter si zagotovijo, da bodo o pomembnih nadaljnjih korakih in dogodkih v zvezi s sporom sproti obveščeni.

V primeru uspeha tožbe bodo potrošniki, ki so telefon kupili v Sloveniji, lahko uveljavljali svoje upravičenje do odškodnine z računom, bančnim izpiskom ali drugo obliko potrdila o plačilu, s katerim bodo lahko dokazali, da so v obdobju med 9. 9. 2014 in 28. 12. 2017 v Sloveniji kupili relevantni model iPhone.

Zaradi priznanja in odkritij, povezanih z navedenimi težavami, je bilo podjetje Apple že tarča tožb, naloženi pa sta mu bili tudi dve globi, in sicer v Italiji in Franciji.