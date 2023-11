S Konjskega sedla rešili tujca, ki je bivakiral povsem neustrezno opremljen

Gorski reševalci so imeli danes polne roke dela z neodgovornim tujim državljanom, ki je bivakiral na Konjskem sedlu povsem neustrezno opremljen za zimske razmere, ki že vladajo v višjih legah.

»Na današnje mrzlo jutro smo prejeli klic premraženega tujega državljana s Konjskega sedla (1780 metrov). Stekla je reševalna akcija, aktivirana sta bila društvo GRS Mojstrana in helikopter Slovenske vojske. Ob prihodu združene ekipe GRZS in HNMP je bilo ugotovljeno, da je pohodnik močno podhlajen in z resnimi omrzlinami na nogah. Tuji državljan se je na Konjsko sedlo odpravil že včeraj, kjer je postavil bivak in tam prenočil,« so zapisali na facebook profilu Gorske reševalne zveze Slovenije.

Pohodnika so prepeljali v bolnišnico na Jesenicah na nadaljnje zdravljenje.

Pri tem so gorski reševalci znova opozorili, da je v primeru nesreče in težav v gorah treba na pomoč pravočasno poklicati na številko 112. Pozimi sta v gorah nujno potrebna celotna zimska oprema in več znanja, saj je teren veliko bolj zahteven in nevaren – dnevi so krajši in temperature nižje.

Cepin in dereze sodijo na vsako zimsko turo, četudi razmere na izhodišču kažejo drugače, saj se razmere z višino, smermi neba ter časom spreminjajo, opozarjajo pri Planinski zvezi Slovenije (PZS): »Ko so na nogah dereze, sodi v roke cepin, palice pa pospravimo na nahrbtnik. Cepin in dereze se pred uporabo na turi naučimo uporabljati.«

Neveščim gibanja v gorah in planinah v zimskih razmerah in tistim s pomanjkanjem izkušenj priporočajo, da se pridružijo organiziranim izletom in turam, ki jih izvajajo planinska društva pod vodstvom vodnikov PZS. Pred izbiro ture naj se posvetujejo z vodnikom – povprašajo naj ga za nasvet, povejo svoje izkušnje o obiskovanju gora pozimi. Vodnik PZS jim bo tako znal svetovati pri izbiri vodenega izleta, ture, pohoda.

Gore že pobelil sneg

Pred turo je treba preveriti vremensko napoved. Jutri bo oblačno s padavinami, sporočajo z Agencije RS za okolje. Meja sneženja se bo od juga postopno dvigala in bo popoldne med 1500 in 2000 metri nadmorske višine.