S prvim odmerkom cepljenih 724.176 prebivalcev

8.44 Dva odmerka dobilo skoraj četrtina prebivalcev



S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 je bilo cepljenih 724.176 prebivalcev oziroma 34,5 odstotka vseh, je razvidno iz aplikacije cepimose.si.



Z drugim odmerkom so cepili 486.341 prebivalcev oziroma 23,2 odstotka. S cepivom, ki je na voljo ta teden, bi pri prvem odmerku morali prebiti mejo 800.000 cepljenih prebivalcev.



7.45 Češka odpira državne meje



Češka bo 21. junija odprla meje za turiste iz držav članic Evropske unije in Srbije, je v ponedeljek sporočil minister za zdravje Adam Vojtech. Potniki bodo morali ob vstopu v državo predložiti dokazilo o cepljenju proti covidu-19, negativnem testu ali preboleli bolezni.



Tisti, ki so prejeli le en odmerek cepiva, bodo smeli v državo vstopiti 22 dni po cepljenju. Pandemija covida-19 je hudo prizadela turizem na Češkem. Število tujih hotelskih gostov je bilo lani manjše za skoraj 75 odstotkov v primerjavi z letom 2019.



Že nekaj časa lahko na Češko potujejo cepljeni turisti iz Avstrije, Nemčije in petih drugih držav, med njimi iz Slovenije. Morajo pa pred tem izpolniti spletni obrazec.



Epidemiološka slika se na Češkem že dlje časa izboljšuje, sedemdnevna incidenca števila okužb na 100.000 prebivalcev je trenutno 22.

