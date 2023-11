S sprejemom integracijske strategije korak naprej

»Zelo pomembno se nam zdi, da je sprejet dokument, ki celovito ureja integracijo priseljencev,« meni Franci Zlatar, izvršni direktor Slovenske filantropije. Vlada je namreč na četrtkovi seji potrdila integracijsko strategijo, ki je bila vezana na novelo zakona o tujcih. Sogovornik pri tem opozarja, da bo treba precej splošne in ohlapne namere nadgraditi s konkretnimi ukrepi.

Integracijsko strategijo so skupaj z migracijsko strategijo pripravljali na ministrstvu za notranje in zadeve in osnutka obeh minuli mesec predstavili na odboru državnega zbora, ki pokriva notranje zadeve, pri čemer je v potrditev na vlado romala le prva. Tik pred sprejemom integracijske strategije je vlada potrdila tudi novo novelo zakona o tujcih, s katero prilagajajo pogoj znanja slovenskega jezika. Zahtevo znanja jezika na tako imenovani vstopni ravni (A1) so nadomestili z znanjem na tako imenovani preživetveni ravni, ki naj bi zadostovala za začetno integracijo. Migracijsko strategijo, ki je bila deležna precejšnjih kritik nevladnih organizacij, pa bodo v skladu s sklepom odbora predvidoma sprejeli do konca poletja 2024.

Kakšne novosti predvideva integracijska strategija? Kateri so glavni izzivi?