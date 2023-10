Eden od ciljev tudi povečanje števila tujk, vključenih v trg dela

V nadaljevanju preberite:

V Evropski uniji je lani živelo 23,8 milijona državljanov tretjih držav, kar je 5,3 odstotka njene populacije. Slovenija je po deležu priseljencev glede na število prebivalcev na desetem mestu – imamo 12 migrantov na tisoč prebivalcev. Država naj bi v kratkem sprejela dve pomembni strategiji, na področju migracij in za integracijo priseljencev v družbo, delovni verziji so včeraj predstavili v državnem zboru.

»Migracije so stalnica človeštva, je pa nujno upravljanje migracij na način, da bodo te v največjo korist tako večinskemu prebivalstvu kot migrantom, ki najdejo pri nas svoj košček sveta za produktivno in mirno življenje,« je prepričana Tereza Novak (Gibanje Svoboda), predsednica parlamentarnega odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki je sklicala sejo, na kateri so prvič javno obravnavali dokumenta, ki pa še nista dokončno oblikovana. Po spomladi sprejeti noveli zakona o tujcih bi sicer Strategija vključevanja tujcev, ki niso državljani EU, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije morala biti nared do 28. oktobra, s strategijo na področju priseljevanja pa bi posodobili in nadgradili dokument iz leta 2019.