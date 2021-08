S subvencioniranimi vozovnicami brez omejitev

Sistem subvencioniranih mesečnih in letnih vozovnic za javni potniški promet za dijake, študente ter za udeležence izobraževanja odraslih se z novim šolskim oziroma študijskim letom ob nespremenjenih cenah bistveno spreminja. Vozovnice bodo veljale za neomejene prevoze z medkrajevnimi avtobusi in vlaki po vsej Sloveniji in ne tako kot doslej le med krajem bivanja in izobraževalno ustanovo. Posodobljen je tudi sistem naročanja, ki je od današnjega poldneva povsem digitaliziran; je pa vozovnice še vedno moč pridobiti tudi "analogno", na običajnih prodajnih mestih.



Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je na tiskovni konferenci povedal, da je na spletni strani e-uprave - ob pridobljeni e-identiteti, ki jo ima vedno več ljudi - na odgovor, ali je vloga odobrena, treba počakati le minuto ali dve, saj se vloga avtomatsko izpolni iz baz podatkov ministrstev za javno upravo, za infrastrukturo, za izobraževanje, za notranje zadeve, pa tudi Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Olimpijskega komiteja Slovenije (za registrirane športnike). Po pozitivni rešitvi vloge sledi povezava na stran Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP).



Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo, je poudaril, da prinašajo subvencionirane vozovnice ob enaki ceni 25 evrov za mesečno oziroma 200 evrov za letno vozovnico, ki velja tudi med počitnicami, več ugodnosti in preprostejšo uporabo ter sam nakup. (Cena za registrirane športnike je še nižja, 20 oziroma 160 evrov.) Subvencionirane vozovnice niso več relacijske in ne veljajo samo za prevoze od doma do šole, temveč veljajo tudi v prostem času, tudi ob koncu tedna, brez omejitev za vožnje po vsej državi. Uporabo javnega potniškega prometa spodbujajo na ministrstvu tudi z julija uvedenimi družinskimi vozovnicami in vikend vozovnicami.

Boj proti klimatskim spremembam

Razlog je po besedah ministra Vrtovca krepitev javnega potniškega prometa, ki naj bo hrbtenica v boju proti klimatskim spremembah, saj se bo s privlačnim javnim prometom zmanjšal pritisk na mesta. Če pa je to cilj, potem mora biti javni potniški promet censko ugoden, udoben, pogost (takten) in hiter. Vozni park Slovenskih železnic se posodablja, minister je napovedal nakupe še novih vlakov, eden od predpogojev je tudi sodobna železniška infrastruktura - sedanja je po ministrovih besedah bolj muzej na prostem.



Problem je časovna dimenzija: saj samo umeščanje v prostor za drugih tirov proti Kranju in Kamniku, na primer, traja šest let. Čeprav je bila v zadnjih mesecih posodobljena gorenjska proga med Kranjem in Jesenicami, posodablja se proga med Zidanim mostom in Pesnico oziroma Šentiljem, minister je napovedal skorajšnjo obnovo proge med Ljubljano in Brezovico (z ureditvijo postajališča Tivoli s podhodom) ter potem naprej proti Borovnici, uveden je bil potniški promet na obnovljeni kočevski progi; parkirišča P+R bodo dodala svoje k manjšemu pritisku na mesta - v Grosupljem je že ob železniški postaji, minister je omenil še Domžale, Ivančno Gorico.



Ministrstvo za infrastrukturo je v začetku avgusta (vendarle) objavilo razpis za podelitev novih koncesij za izvajanje gospodarske javne službe javnega (avtobusnega) potniškega prometa. Njegov obseg naj bi se povečal za petino, namen pa je boljša ponudba prevozov za zaposlene, boljšo povezanost območij z velikim številom dnevnih migrantov in boljše povezave s turističnimi središči. Eden od pogojev za pridobitev koncesije so tudi avtobusi s sodobnimi motorji, ki manj onesnažujejo.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: