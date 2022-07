S trampolina kar 13 metrov nad Ljubljanico

Minulo soboto je bilo na Novem trgu na Ljubljanici sredi prestolnice zares »odbito«. Trampolinski park Woop in izdelovalec trampolinov v Sloveniji­ Akrobat sta že drugič zapored pripravila adrenalinski dogodek Odbito na Ljubljanici. Prek reke so razpeli megalomanski, največji trampolin na svetu, imenovan megatrampolin, ki meri 13 krat 13 metrov. Da je Ljubljanica več kot primerna za kulturne in športne dogodke, je vedel že sloviti arhitekt Jože Plečnik, ki si je poleg nekaj izvirnih mostov zamislil tudi gledališče na Ljubljanici.

Lani je najvišji skok meril 10,3 metra, letos pa je tekmovalec Ernest Brenchley iz Velike Britanije poletel kar 13 metrov visoko, kar je nov svetovni rekord.

V petek zvečer in v soboto so občani in turisti v Ljubljani, ki jih je po dveletnem premoru zaradi koronavirusa spet vse polno, doživeli športno spektakelsko gledališče, le da je bil namesto odra prek vode razpet megatrampolin.

Da bi bila zabava popolna, so poleg velikana postavili še nekaj manjših. Tako so pripravili štiri tekmovanja na treh vrstah trampolinov. Na trampolinu 5 krat 5 so se tekmovalci pomerili v prostem slogu (freestyle battle), na olimpijskem trampolinu so tekmovali po pravilih gimnastične zveze, na megatrampolinu pa so pripravili tekmovanji v najboljšem triku in najvišjem skoku, ki sta bila za občinstvo pravi poslastici. Za zabave željne obiskovalce so prek Ljubljanice napeli še trampolinsko brv, po kateri smo lahko dobesedno preskočili reko. Otroci pa so si lahko pripravili zabavo na malih ­trampolinih na nabrežju.

Otroci so si pripravili zabavo na malih trampolinih na nabrežju. Foto Voranc Vogel

Bilo je veselo, kavarne, gostilne in bifeji ob vodi nabito polni, da smo komaj našli prostor za hladno limonado v topli noči. Okoli ponjav je bila precejšnja gneča, a tudi če si stal nekaj metrov stran, si lahko trenutek za vriskom, ki je pomenil odskok, zagledal akrobata, kako je poletel v višino mimo oken in balkonov do nagubanih rdečih streh stare Ljubljane.

Gregor Zalokar, predstavnik organizatorjev, nam je povedal, da so se tekmovanja na dogodku Odbito na Ljubljanici udeležili najboljši trampolinarji iz osmih evropskih držav in eden iz ZDA. Po lanskem spektaklu, ki je bil prvi te vrste na svetu, očitno Ljubljana postaja naravni trampolinski center, saj si lepše vedute, kot so stare ljubljanske zgradbe z Ljubljanico, sploh ni mogoče predstavljati.

Minuli konec tedna je bilo na Novem trgu na Ljubljanici sredi prestolnice zares odbito. Foto Voranc Vogel

Vendarle vse skupaj ni zabava, saj je postavljanje tako velikih trampolinov čez reko resen gradbeni projekt. Konstrukcijo trampolinskega raja so postavljali ves teden, pri čemer so porabili nič manj kot 1000 vzmeti, 150 kvadratnih metrov varnostnih mrež in kar 10 ton aluminijaste konstrukcije.

Tekmovalca katapultirajo

proti nebu

Ko se mreža pokrči, tekmovalca katapultira proti nebu. Gre za izjemno veliko silo, običajno je na trampolinu od štiri do šest pomagačev, sicer sam skakalec ne bi mogel doseči take višine. Kot smo opazili in so nam pojasnili, tekmovalec ne pristane na noge, kot bi pričakovali, ampak na bok oziroma hrbet, ker noge preprosto ne bi prenesle take sile. Rekorder Brenchley je na megatrampolinu izvedel tudi najbolje ocenjeni trik in tako iz Ljubljane odnesel dvojno trampolinsko krono. V tekmovanju v trikih smo videli petorni salto in različne rotacije.

Po lanskem spektaklu, ki je bil prvi te vrste na svetu, očitno Ljubljana postaja naravni trampolinski center, saj si lepše vedute, kot so stare ljubljanske zgradbe z Ljubljanico, ni mogoče predstavljati. Fotografije Voranc Vogel

Domen Rozman, vodja najboljše slovenske trampolinske akrobatske skupine Dunking Devils, ki so lani z dogodkom na Ljubljanici pritegnili svetovno javnost, je poudaril: »Mogoče se sliši visokoleteče, toda ta spektakel v Ljubljani, ki ga prenašajo tudi po spletu, spremljajo globalna skupnost 'freestyle' športnikov pa tudi tisti, ki iščejo nove atrakcije za popestritev dogajanja na svojih destinacijah. Vabijo nas v Dubaj, Pariz, Las Vegas ... Ko je Akrobatov megatrampolin v Kaliforniji preizkusil Steve-O iz filmske serije Jackass, je to videlo več kot 50 milijonov ljudi.«