Prvi preizkus razširjenega programa na 144 šolah že jutri

Učenci 144 osnovnih šol po državi, ki danes spet sedajo v šolske klopi, bodo v tem šolskem letu izbirali med ponudbo, ki jo bodo v okviru razširjenega programa pripravili na njihovih šolah. Vse, od jutranjega varstva do podaljšanega bivanja, bo razdeljeno na 45-minutne ure, učenci pa se bodo prostovoljno vključevali vanje. Gre za največjo spremembo v šolstvu po uvedbi devetletke, ki jo bodo v vse šole po državi postopno vpeljali do šolskega leta 2028/29.

Prenovljeni koncept razširjenega programa (RAP) je bil uveden z novelo zakona o osnovni šoli. Na 144 šolah, ki ga bodo izvajale v tem šolskem letu, bo podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov zamenjal drugače strukturiran program. Ta bo razdeljen na vsebinska področja gibanje in zdravje, kulturna in državljanska vzgoja ter učenje učenja. Dejavnosti, ki jih ponudi šola, si otrok izbere sam in se vanje vključi prostovoljno.

»Verjetno bodo starši v torek ugotovili, da otrok ni še nikamor vključen. Seveda bodo otroci lahko ostali v šoli,« razlaga ravnateljica OŠ Lava Marijana Kolenko. Ker si marsikdo ob koncu šolskega leta, ko so ponudili program in ure dejavnosti, ni znal predstavljati, kaj vse to pomeni, bodo vse še enkrat razložili, dodaja. »Prvi šolski dan se bodo razredniki o tem z učenci podrobno pogovarjali, da se bodo lažje odločili. Prvo leto uvajanja RAP bomo morali biti zelo fleksibilni. Verjetno bomo večkrat kaj spremenili, ko bomo videli, kaj deluje in kaj ne.«

Večja novost, ki čaka otroke v tem šolskem letu, je obvezno nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v 3. razredu, v 9. razredu pa bo ob omejitvi vpisa v srednjo šolo dosežek NPZ pri matematiki in učnem jeziku štel do 40 odstotkov točk za vpis, preostalih 60 odstotkov pa točke iz ocen v tretji triadi. Drugega roka NPZ ne bo. Če bo otrok takrat upravičeno manjkal, mu bodo določili dosežek kot mediano dosežkov njegovih vrstnikov, ki so imeli iz ocen enako število točk.