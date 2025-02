Sara Bertok: Naj se zdravniki in strokovnjaki vrtijo okoli bolnika in družine

Na matineji Združenja za redke bolezni pred svetovnim dnevom redkih bolezni, ki ga zaznamujemo zadnji dan v mesecu, so sogovorniki izpostavili pomen Centra za redke bolezni, ki nudi celostno obravnavo in podporo bolnikom in družinam. Pogovor se je dotaknil tudi žensk in redkih bolezni, kjer so spodbudili iskanje podpore pri različnih združenjih.

Več, kot si lahko predstavljaš, je letošnji globalni slogan dneva, zato so matineji, ki je potekala v hotelu Slon, dali naslov Več podpore, kot si lahko predstavljaš.

Dr. Jožže Faganel, predsednik Združženja za redke bolezni. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Podatki kažejo, da je v Sloveniji okoli 130.000 bolnikov z redkimi boleznimi, je predstavil predsednik Združenja za redke bolezni Slovenije Jože Faganel.

Na dogodku so izpostavili pomen Centra za redke bolezni, ki ga vodi specialistka klinične genetike Sara Bertok. »Gre za skupino strokovnjakov, visoko specializiranih zdravnikov, medicinskih sester, kliničnih psihologov, socialne delavke in drugih strokovnih delavcev,« je pojasnila Bertokova. Ti delujejo na področju diagnostike, celostnega vodenja, predvsem pa poskušajo zagotoviti čim boljšo podporo otrokom, mladostnikom in njihovim družinam. Njihov cilj je, da nudijo celostno obravnavo in podporo. »Naj se zdravniki in strokovnjaki vrtijo okoli bolnika in družine, ne družina okoli njih,« je še poudarila.

Socialna delavka Klara Škvarč Kirn je poudarila, da je pomembno družinam dati občutek, da v bolezni niso sami, ter da vedo, kam poklicati ob začetku postavljene diagnoze. Poudarila je tudi pomen pomoči lokalnih organizacij.

Letošnja nacionalna konferenca za redke bolezni bo potekala v sredo, 26. februarja.

Vloga žensk je bila ena izmed tem na današnjem dogodku, kjer je Faganel izpostavil vlogo mame. Pomembno se mu zdi, da se mama ne čuti krive, da otroka obravnava kot normalnega in da od otroka kljub bolezni še vedno pričakuje veliko.

Predsednici Združenja za miastenijo gravis in kongenitalni miastenični sindrom Saša Ciber in Združenja bolnikov s hereditarnim angioedemom Teja Iskra Cigljar pa sta spregovorili o bolezni in njunih izkušnjah z nosečnostjo.

Ciberjeva je ustanovila združenje, saj med nosečnostjo ni dobila dovolj podpore, je pojasnila. Ustanavljanje društev za posamezne redke bolezni se ji zdi izredno pomembno.

Obe sta mladim bolnicam svetovali, naj se pred načrtovanjem nosečnosti posvetujejo s svojim izbranim zdravnikom, ginekologom ter si poiščejo podporo tudi v združenjih, kjer lahko najdejo različne informacije in izkušnje drugih z isto boleznijo.