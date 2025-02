Babyboomerji ohranjajo svoje slabe navade tudi po upokojitvi

V nadaljevanju preberite:

Ob besedni zvezi »upokojenska skupnost« se nam pred očmi narišejo podobe udobnih naslanjačev, razkuhane hrane in neskončnih ur pred televizijskim sprejemnikom. Latitude Margaritaville, skupnost, ki nastaja v bližini otoka Hilton Head v Južni Karolini, te stereotipe hitro ovrže.

»Nedavno smo imeli zabavo v togah,« pravi Lynette, stanovalka v tej skupnosti. »Imeli smo živo glasbo in bilo je noro.« Barbie, še ena izmed »ambasadork« (stanovalcev, ki nepremičninarjem pomagajo pri prodaji novih enot potencialnim novim stanovalcem), primerja življenje v tej skupnosti z začetkom študija na fakulteti. Kot pravi, je pijače in koktajlov v izobilju.

Če so stanovalci naselja Margaritaville tipični pripadniki svoje starostne skupine, potem bo na zabavah v togah veliko več kot zgolj zanimivi kostumi. Medtem ko so mladi v bogatih državah danes zasvojeni s telefoni, bolj zaskrbljeni kot prejšnje generacije in veliko manj posegajo po psihoaktivnih snoveh ali se brezskrbno zabavajo, njihovi stari starši pripadajo generaciji, ki je eksperimentirala s seksom, drogami in rock'n'rollom in svojih navad niti v starejših letih ne opušča.