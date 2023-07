Minister Marjan Šarec: Politika mora združevati in ne razdirati

»Danes je praznik domoljubja, spomina in ljubezni do naše domovine. Zgodovina Slovenije je veličastna, mestoma tudi tragična, saj je naš narod predvsem v 20. stoletju žrtvoval veliko življenj, da danes živimo v miru, v svoji državi, da govorimo slovensko in nas tega ni sram,« je dejal slavnostni govornik, obrambni minister Marjan Šarec, na današnji prireditvi na Pokljuki, ki tradicionalno poteka v počastitev partizanskih patrulj leta 1944 in izobešanja slovenske zastave na vrhu Triglava na predvečer osamosvojitve leta 1991.

Prihod pohodnikov s Triglava na prireditveni prostor na Rudno polje. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Prireditev vrsto let poteka v organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Radovljica, Odbora veteranskih organizacij Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever in Zveze slovenskih častnikov. Letošnji spominski pohod na Triglav, ki se je začel včeraj, je uspešno prehodilo 315 pohodnic in pohodnikov.

Prireditve na biatlonskem stadionu na Rudnem polju se je udeležil tudi nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan in med drugim tudi predsednik slovenske borčevske organizacije Mirijan Križman.

Šarec je spomnil, da je bil prvi borec za Slovenijo Rudolf Maister, nato organizacija TIGR, udeleženci NOB in veterani vojne za Slovenijo. Po njegovem je treba zgodovino presojati v kontekstu tistega časa in danes govoriti, da se je vse začelo leta 1991, bi bilo krivično. Vsi, ki so se borili, bodisi s pisano besedo ali z orožjem v roki, si zaslužijo časten spomin in zato jih nihče ne sme zasramovati. Narodnoosvobodilni boj je bil častno dejanje in tega tudi krivični povojni poboji in ostale zablode ne morejo umazati, je prepričan Šarec.

FOTO: Bojan Rajšek/Delo

»Ne želim polemizirati s komerkoli. Ko pa sem bil govornik ob obletnici IX. korpusa, sem zasledil iz ust nekdanjega predsednika republike, češ da je bil govor neprimeren za današnji čas, ker da smo z ostalimi govorniki nekaj počeli proti spravi in proti miru. Pravim, da pot pomiritve ne vodi prek potvarjanja zgodovine in izenačevanje agresorja in žrtve. Zgodovino je treba presojati v kontekstu tistega časa in ne iz današnjega, ko smo v varnih zavetjih svojih domov, gledamo televizijo in smo malo pametni,« je dejal Šarec in si zaslužil gromek aplavz več kakor 500 udeležencev, ki so prišli od vsepovsod, največ pa je bilo Primorcev, ki so strumno vstali, ko je Partizanski pevski zbor še med vajo zapel njihovo himno Vstala Primorska.

Domovine ne ljubimo zaradi politikov

Po prepričanju Šarca slovenski narod ni sprt med sabo, vse spore pa da je vedno zanetila politika, zaradi česar ima ta veliko odgovornost, da združuje in ne da razdira. Ostro je nasprotoval revizionizmu zgodovine in poskusu rehabilitacije domačih izdajalcev. »Brez NOB ne bi imeli povojne ureditve, kot smo jo imeli, ampak bi nas verjetno osvobodila Sovjetska zveza. Kakšna pa je bila potem svoboda pod njihovo taktirko, najbolje vedo narodi vzhodne Evrope. Mi smo lahko živeli drugače,« je dejal Šarec.

Bil je kritičen do tako imenovanih dvoživk, ki so nekoč v Jugoslaviji zelo dobro živele, danes pa z nekdanjo skupno državo ne bi imele ničesar več skupnega, in takratni sistem celo kritizirajo. Leta 1991 smo dobili svojo državo, na katero smo bili takrat ponosni, je dejal, in on je na državo ponosen še danes, pravi.

Gost prireditve je bil tudi nekdanji predsednik republike Milan Kučan. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

»Ne ljubimo svoje domovine zaradi politikov, naših politikov, vključno z menoj. Svojo domovino ljubimo zato, ker je to naš dom in tudi zato, ker so mnogi zanjo dali zanjo svoja življenja,« je dejal Šarec. Po njegovem je treba spoštovati atribute države, kot sta slovenska policija in slovenska vojska, saj sta nam priborili svobodo in samostojnost, zaradi česar je treba zgraditi obrambni sistem, da ne bomo zardevali v tujini. Po njegovem si je treba v vsakem trenutku prizadevati za mir.

Dotaknil se je tudi žgočega kriznega žarišča v Ukrajini. Po njegovem se Ukrajina bori za svojo neodvisnost, Rusija pa ji želi vsiliti življenje po svoji podobi. Sklenil je z besedami, da naj živi Republika Slovenija in naj živi mir.