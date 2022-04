Saša Arsenovič se je opravičil, odstopil ne bo

»Dogodek obžalujem, opravičujem se najstnikom in staršem, ki želijo zaščititi svojega otroka. Opravičujem pa se tudi vsem Mariborčanom in Mariborčankam. Kljub vandalizmu, objestnosti in grobim žalitvam bi moral ravnati drugače in manj burno. Povedati moram, da sem želel fanta samo ustaviti in ga poučiti, da se tako s skupno lastnino ne ravna. Bil je zelo razburjen in nemiren, zato komunikacija ni bila mogoča,« je v današnji izjavi povedal mariborski župan Saša Arsenovič.

Župan je zanikal, da bi najstnika udaril ali davil, kot je povedal, ga je prijel za roko. »Od kod ima poškodovano koleno in modrice na vratu, ne vem,« je dejal Arsenovič, ki meni, da bi bilo dobro, da se sreča z otrokom in njegovimi starši.

Na vprašanje, ali to po njegovem mnenju ni dovolj dober razloga za odstop, je odgovoril, da ne. »Sem razmišljal tudi v to smer. Bilo je več pobud v smer, da nadaljujemo. Mislim, da smo dovolj dobrega naredili, mislim pa tudi, da to ne meni ne mestu ni v ponos, zato se še enkrat opravičujem,« je še dejal župan, ki meni, da v nadaljnjih postopkih, ki so jih napovedali starši otroka, ne bo obsojen.

Spomnimo, da se je na uredništvo časnika Večer v začetku tedna obrnil oče 13-letnega fanta, ki trdi, da ga je na velikonočno nedeljo v bližini teniških igrišč Branik napadel mariborski župan in ga lažje telesno poškodoval. Incident se je zgodil pozno popoldne, ko je skupina otrok vzela iz koša nekaj rabljenih teniških žogic.

Župan je v pisnem odzivu zatrdil, da je skupina najstnikov v nedeljo zvečer na teniškem igrišču pred več pričami poškodovala zabojnik za rabljene žoge, ki so namenjene ponovni uporabi, predvsem za mlajše člane kluba. »Ker je šlo za očitni vandalizem, sem se na to odzval in najstnike opozoril, da se tuja lastnina ne uničuje. Opozoril niso upoštevali. Potem sem bil deležen plazu žaljivk in grobih zmerjanj s strani najstnikov,« je navedel.