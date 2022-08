SD bo brez kanadidata na predsedniških volitvah

Čeprav je predsednica SD Tanja Fajon sprva napovedovala, da bo stranka imela svojega predsedniškega kandidata, pa je po predsedstvu stranke na dan, ko so začela teči volilna opravila, jasno, da se to ne bo zgodilo. Nihče izmed 71 evidentiranih kandidatov namreč ni podal soglasja.

Na predsedstvu so se po besedah predsednice tudi odločili, da SD ne bo uradno podprla nobenega kandidata, čeprav je na to računalo več posameznikov – vključno z Natašo Pirc Musar, ki bo kandidirala s podpisi volivcev. To bi namreč na preizkus postavilo razmerja v koaliciji, saj si največja koalicijska stranka Gibanje Svoboda želi, da bi tako SD kot Levica podprli njihovo kandidatko Marto Kos. »Vem, da so nekje po terenu želje tudi naših članov, da bi pomagali komu od kandidatk oziroma kandidatov in tega ne bomo omejevali, a kot stranka se v prvem krogu ne bomo odločali, zagotovo pa bomo o tem še enkrat razmislili, ko bo na vrsti drugi krog,« je še povedala Fajonova.

Zaenkrat pa še ni jasno, ali bo Tanja Fajon edina kandidatka za predsednico stranke na oktobrskem volilnem kongresu. Njeni morebitni evidentirani protikandidati morajo soglasje podati do prihodnjega torka, sama je to storila že danes. Jani Prednik, vodja poslanske skupine SD, ki je med evidentiranimi kandidati za predsednika stranke, danes ni razkril, ali je že kaj bližje odločitvi, medtem ko je Meira Hot, ki je prav tako ena od evidentiranih za funkcijo predsednika, sporočila, da po premisleku soglasja za to ne bo dala, ga bo pa za kandidaturo za mesto podpredsednice stranke. Ta kandidatura naj bi zanimala tudi Milana Brgleza, Matjaža Nemca in Dominiko Švarc Pipan.

Klavzuro bi SD morala imeti že danes, a so jo po naših informacijah premaknili na 3. september. Za zaprtimi vrati naj bi se na njej skušali dogovoriti glede kadrovskih vprašanj in na kongresu tako vsaj na zunaj nastopiti enotno.