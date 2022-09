SD in Svoboda jutri o podpori Brglezu

»On je tudi nov kandidat in možnosti, ki se odpirajo z vstopom novih kandidatov, so zanimive tudi za Svobodo, a najprej bomo o tem opravili razpravo,« je predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob povedal pred jutrišnjim zasedanjem sveta svoje stranke. Na njem naj bi sprejeli odločitev, kako bodo sodelovali na predsedniških volitvah, potem ko so svojo kandidatko Marto Kos izločili iz igre.

Poročali smo, da se stranki Gibanje Svoboda in SD pogovarjata o podpori evropskemu poslancu Milanu Brglezu za predsedniške volitve. Poleg sedmih poslancev SD naj bi še najmanj tri glasove prispevali poslanci Gibanja Svoboda, pri čemer bo za največjo koalicijsko stranko in njenega predsednika gotovo pomembna interpretacija, čigav kandidat bo Brglez in kako to podporo pojasniti svoji poslanski skupini.

V SD naj bi kandidaturo Brgleza na predsedniških volitvah – k čemur so ga sami dolgo nagovarjali – obravnavali prav tako jutri na predsedstvu stranke.

Tako v SD kot v Gibanju Svoboda si menda želijo, da bi Brglez postal skupni koalicijski kandidat, v tretji koalicijski partnerici Levici pa za zdaj na to menda niso pripravljeni. Po odločitvi njihovega sveta stranke prejšnji teden nadaljujejo evidentiranje svojih kandidatov za predsedniške volitve.

V taboru Brgleza, ki se jutri po zasedanju evropskega parlamenta vrača v Slovenijo, še vedno molčijo. Njegovo izjavo za javnost je po potrditvi na obeh organih strank pričakovati v petek.