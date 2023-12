SD se je preselila iz svoje vile

Socialni demokrati odpirajo nove strankarske prostore v središču Ljubljane. Generalni sekretar stranke Klemen Žibert pojasnjuje, da SD s prihodom v center mesta sporoča, da je pripravljena, da pride nazaj v center politike kot vodilna politična sila na levi sredini.

Generalni sekretar SD Klemen Žibert FOTO: Črt Piksi/Delo

Napoveduje odpiranje stranke volilnemu telesu, ki bo lahko spremljalo njeno delovanje tudi skozi odprta vrata novih prostorov na Nazorjevi. »Želimo si dokončno razbiti tabu, da se t. i. visoka politika dogaja za nekimi zaprtimi prostori z visokimi stropi z varnostniki pred vrati ob nekih napol prižganih lučeh stran od ljudi. Prava politika je za SD politika med ljudmi. Ta show room bo prostor odprte debate, razprav, prostor soodločanja.«

»Od leta 2008, ko smo bili na vrhuncu svoje politične moči, zdaj, v roku dveh let tako prihaja čas, da ponovno zmagamo na naslednjih državnozborskih volitvah,« pravi generalni sekretar SD pred nocojšnjo uradno otvoritvijo prostorov.

Zakaj to meni? »Novi obrazi na levi sredini kot rešitelji slovenske politike se bodo, kot se zdi, počasi izpeli, novonastale stranke in njihovi člani pa prehajajo v neke nove formacije, naboja za stalni obstanek nove stranke za čas več kot dveh mandatov tako rekoč ni več.«

FOTO: Črt Piksi/Delo

SD je ostala edina stalnica na levi sredini, ki lahko po njegovem mnenju volivcem ponudi politično stabilnost.

»SD smo zadnja leta vedno veljali za neko 'rezervno' izbiro, samoumevnost, ki bo kljub novim obrazom obstala na levi sredini. Potencial stranke je ostal zadnje desetletje v ozadju. Razlogov za to je več. A najpomembnejši razlog vidim v tem, da nismo imeli samozavesti pokazati ljudem, da smo na levi sredini edina stranka, ki lahko kljub napakam vodi Slovenijo v politično stabilnost. Stabilnost pa je prvi pogoj za strukturne reforme, ki so bile ljudem obljubljene, da se bodo zgodile tako rekoč čez noč, zdaj pa jih ni – ravno zaradi nestabilnosti na levi sredini.« Za izvedbo velikih reform bi bil po njegovem mnenju potreben nekakšen širši politični pakt, tudi z opozicijo,« ocenjuje.

Antijanša moment po njegovem sicer do neke mere še ostaja in bo, dokler bo Janez Janša na čelu SDS. Pa vendar je po več kot desetletju iskanje novega rešitelja na levi sredini, ki gre samo v antijanša moment, pokazalo, da je to premalo za oblikovanje stabilne leve sredine, ki za čas dveh ali treh mandatov lahko ponudi strukturne spremembe v družbi. Samo zmaga zaradi zmage proti Janezu Janši se vedno znova preverjeno pretvori v veliko nezadovoljstvo.

Glede Anžeta Logarja in njegovega osamosvajanja od Janše pa Žibert pravi, da bo v iskrenost razhoda verjel, ko bo Logar izstopil iz poslanske skupine SDS.