Tudi višje sodišče Janši naložilo plačilo odškodnine in opravičilo SD

Višje sodišče v Celju je 6. julija zavrnilo pritožbo prvaka SD Janeza Janše in v celoti potrdilo sodbo sodišča prve stopnje o tožbenem zahtevku Socialnih demokratov zaradi njegovih izjav in tvitov o »ukradeni židovski vili«.

S tem je sodba z dne 21. oktobra 2021 je postala pravnomočna, Janša pa se mora SD javno opravičiti na twitterju, plačati 10.000 evrov odškodnine z zakonskimi zamudnimi obrestmi in pokriti tudi nastale sodne stroške.



»Socialni demokrati bomo Janeza Janšo tudi pisno pozivali k izpolnitvi pravnomočne sodbe. Sodba ima velik pomen, saj je višje sodišče še enkrat postavilo Janeza Janšo pred odgovornost za njegove lažnive izjave. Tudi višje sodišče je ugotovilo, da je Janša vedel za lažnivo vsebino svojih izjav, a jih je kljub temu zlonamerno objavljal. Janša s tem, ko ne prevzema sodnih pošiljk, kaže prezir do države in pravnega sistema. Natančno je vedel, da ga v pošti čaka tožba SD zaradi njegovih laži, saj smo vložitev tožbe takrat javno objavili,« je v pisnem sporočilu za javnost navedel Dejan Levanič, glavni tajnik SD.

Tožbo je pripravila in vložila odvetniška pisarna Pirc Musar & Lemut Strle.

Ob prvostopenjski sodbi je sicer Janša razburil zlasti sodno javnost, saj je v odzivu nanjo navedel, da »gre za prakso sodišča v Velenju, ki je napakirano s klientelistično paleto članov ali simpatizerjev Socialnih demokratov in ki izreka sodbe brez obravnav in brez možnosti obrambe«.