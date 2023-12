Gregor Virant: Verjamem v Logarjevo iskrenost

V nadaljevanju preberite:

Večina vprašanj in komentarjev po sporočilu izvršilnega odbora SDS, ki Anžeta Logarja po 23 letih članstva poziva k izstopu iz stranke, da ga ne bi izključili, je imela skupni imenovalec in to je vprašanje iskrenosti. Sta se Logar in Janez Janša zares razšla, ali pa gre za inscenirani razkol ter ustvarjanje političnega satelita, ki bi omogočil četrto Janševo vlado?

Resnico o razhajanju poznata samo glavna akterja zgodbe. Melodramo narekuje Janša, ki je prepričan, da bodo Slovenci na državnozborske volitve odšli predčasno, in utrjuje svojo stranko in volilno bazo, da z Logarjevim odhodom ne bi preveč izgubil. Medtem ko Gregor Virant Logarju odsvetuje ustanovitev lastne stranke, nekdanji sekretar stranke Erik Modic alternative sedanji vodstveni strukturi pozdravlja. »Ideja, da je Anže Logar lutka na vrvicah Janeza Janše, je enostavno butasta,« pravi Dejan Verčič. Medtem pa politični komentator Dejan Steinbuch napoveduje, da bo glede na zgodovino Janševih obračunov z notranjo opozicijo (Ivo Hvalica, Romana Jordan ...) verjetno v nekem trenutku počilo. Kaj se bo torej zgodilo?