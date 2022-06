SD v prvem krogu ne bo podprla Marte Kos

V nadaljevanju preberire:

Kandidaturama za predsednico republike Nataše Pirc Musar in Marte Kos, zadnja jo je napovedala včeraj, je skupno, da bosta na formalno najvišji funkciji v državi ravnali drugače kot dosedanji predsednik republike Borut Pahor. Obe želita biti moralna avtoriteta, ki izhaja iz neposredne izvolitve, hkrati pa se bosta oglašali vedno, ko bodo to zahtevale razmere v državi in družbi.

»Čas je, da naredimo premik, kako se funkcija predsednika republike izvaja. Želimo si predsednika republike, ki bo znal biti tudi moralni kompas, še posebno v hudih časih,« je ob uradni napovedi kandidature Marte Kos, ki jo je dan pred tem podprl kongres stranke Gibanje Svoboda, povedal njen predsednik Robert Golob.

Predsednica SD Tanja Fajon je sporočila, da Marta Kos vsaj v prvem krogu predsedniških volitev ne more računati na podporo SD, saj se za stranko z zgodovino, tradicijo in terensko mrežo spodobi, da se na predsedniške volitve poda s svojim kandidatom.