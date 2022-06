SDS bo predlagala predsednike v delovnih telesih DZ

Poslanska skupina SDS bo predlagala kandidate za predsedniška in podpredsedniška mesta v delovnih telesih DZ, z izjemo komisije za nadzor javnih financ in komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, so potrdili za STA. Tega namreč še niso storili, saj se niso strinjali z razdelitvijo predsedniških mest med poslanskimi skupinami.

Poslanci so sicer parlamentarna delovna telesa ustanovili na seji 25. maja ter imenovali tudi večino njihovih predsednikov in podpredsednikov. V SDS takrat svojih kandidatov protestno niso predlagali, saj se niso strinjali z razdelitvijo predsedniških mest, ki so pripadla posameznim poslanskim skupinam.

Po prvotno predlaganem razrezu bi namreč poslanski skupini SDS pripadlo šest predsedniških mest v odborih, drugi opozicijski stranki NSi pa dve. A je poslanska skupina NSi predhodno že na kolegiju predsednice DZ predlagala dopolnilo, po katerem bi NSi pripadalo še tretje predsedniško mesto, in sicer v komisiji za nadzor javnih financ, ki je bilo sprva namenjeno poslanski skupini SDS. Ob podpori koalicije je kolegij tak predlog potrdil.

S tem se niso strinjali v SDS, vodja poslanske skupine Jelka Godec pa je takrat opozorila, da tak predlog ni v skladu s poslovnikom DZ in dogovorjenim razrezom, saj se število predsedniških mest, ki pripadajo SDS, zmanjša na pet. V poslanski skupini tako takrat niso predlagali svojih kandidatov za predsedniška in podpredsedniška mesta v delovnih telesih DZ.

DZ sprva tako še ni ustanovil komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, saj morajo v njej vodilne funkcije in večina članov pripadati poslancem opozicije. Ker pa poslanci SDS niso predlagali svojih kandidatov, temu pogoju še ni bilo mogoče zadostiti.

Godčeva je sicer v pogovoru za STA izrazila pričakovanje, da bo njihova poslanska skupina vodila obe omenjeni komisiji, ki skladno s prakso pripadata opoziciji, saj da imajo »najbolj kompetentne osebe za vodenje tako pomembnih komisij«. Po njenih navedbah poslanski skupini SDS namreč pripadata še dve predsedniški mesti in tako pričakujejo, da bodo ti mesti dobili na komisijah.