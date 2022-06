SDS lahko dokončno oblikovanje vlade blokira do oktobra

V nadaljevanju preberite:

V ponedeljek mineva mesec dni od ustanovne seje državnega zbora, na kateri je koalicija Roberta Goloba vložila predlog sprememb zakona o vladi. Največja opozicijska stranka SDS pa je 18. maja vložila pobudo za sklic posvetovalnega referenduma o novem zakonu, ki število ministrstev s sedanjih 14 in treh ministrov brez resorjev povečuje na 19 ministrstev in enega ministra brez listnice.

Tridesetdnevni rok, po katerem je mogoče referendumski predlog zavrniti in sprejeti spremembe, se bo iztekel prihodnjo soboto, 18. junija. Čeprav terminski načrt v koaliciji še ni izdelan, bo po tem datumu izredna seja državnega zbora, na katerem naj bi vladna večina v državnem zboru zavrnila predlog SDS za posvetovalni referendum. Nato bo sledilo tretje branje zakona o vladi, ki ga je pripravila koalicija.

A SDS ima na voljo še eno močno orožje, s katerim lahko še naprej ovira oblikovanje vlade, kot so jo v koalicijskih pogajanjih zasnovale stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica. SDS lahko vloži še zahtevo za zakonodajni referendum o zakonu o vladi. Ali jo bo stranka SDS dejansko vložila, ne razkrivajo, saj so se glede tega taktičnega vprašanja, zavili v molk. »Možnost zakonodajnega referenduma obstaja, saj zakon o vladi ne sodi med ustavne prepovedi,« je povedal ustavni pravnik Igor Kavčič.