SDS poziva k preklicu referenduma o izvedbi projekta Jek 2

V SDS predlagajo preklic posvetovalnega referendum o izvedbi projekta Jek 2, ki ga je DZ potrdil za 24. november. Po besedah poslanca Zvonka Černača bi odločanje v danih razmerah imelo dolgoročne negativne posledice za državo in ljudi ter bi povzročilo veliko škodo.

Če bo referendum izveden, SDS v kampanji ne bo sodelovala.

Kot je danes v izjavi za javnost pojasnil Černač, je politično delovanje v zvezi s tem projektom oz. verodostojnost pred začetkom uradne kampanje glede posvetovalnega referenduma o izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem (Jek 2) močno omajano.

»Referendumsko vprašanje se je zmanipuliralo, vladajoča koalicija, ki nosi največjo odgovornost, pa ni enotna,« je poudaril Černač.

V SDS menijo, da bi imelo odločanje v teh razmerah dolgoročne negativne posledice tako za državo kot za ljudi in bi povzročilo velikansko škodo, ki je nobena vlada v prihodnosti ne bi mogla popraviti.

Do danes po poslančevih besedah volilnega računa še vedno ni odprla nobena od treh koalicijskih strank. V SDS so to naredili, a bodo račun zaprli, je napovedal in koalicijo pozval, da prekliče referendum. Če bo do njega prišlo, SDS v referendumski kampanji ne bo sodelovala, je bil jasen.

Po besedah poslanca Zvonka Černača bi odločanje v danih razmerah imelo dolgoročne negativne posledice za državo in ljudi ter bi povzročilo veliko škodo. FOTO: Marko Feist/Delo

SDS: Razmere se morajo umiriti

Kot menijo v SDS, se morajo razmere zdaj najprej umiriti. »Ko se bo stanje izčistilo in ko bo prevzela odgovornost vlada, ki se bo zavedala strateškega pomena nadaljnje rabe nuklearne energije za proizvodnjo električne energije, in sicer v miroljubne namene, pa bomo predlog za izvedbo referenduma vložili ponovno,« je še pojasnil Černač.

V SDS so januarja vložili predlog za posvetovalni referendum, saj gre pri Jeku 2 za izjemno pomembno odločitev, tudi z vidika stroškov, zato takšne odločitve po mnenju SDS ni mogoče sprejeti brez ustreznega zaupanja javnosti, je dejal. Po njihovem predlogu bi volivce vprašali, ali so za to, da Slovenija zagotavlja stabilno in cenovno dostopno oskrbo z električno energijo prek uporabe nuklearne energije z izgradnjo Jeka 2 in manjših modularnih jedrskih reaktorjev.

Predlog so nato umaknili, ker so se vse parlamentarne stranke, tudi Levica, na sestanku pri premieru Robertu Golobu strinjale, da se referendum izvede. Koalicija sicer ni podprla predloga SDS, da bi bilo glasovanje skupaj z evropskimi volitvami.

Skriti dogovori z namenom izničenja volje volivcev?

»Seveda smo v SDS kot stranki dialoga in povezovanja pričakovali, da se bodo tudi poslanske skupine koalicije pri tem vprašanju poenotile in da bomo sprejeli neko odločitev, ki bo sprejemljiva za vse,« je dejal in dodal, da je na usklajevanjih koalicija predlagala spremembo referendumskega vprašanja, da bi vanj vključila tudi resolucijo o miroljubni rabi jedrske energije.

»Ker je ta dodatek, če poenostavim, pomenil neko formalno težavo, je izpadel ... V zadnji oddaji Tarča na TV Slovenija so pa običajna usklajevanja parlamentarnih strank prikazana kot skriti dogovori z namenom izničenja volje volivcev, češ da s tem, ko je parlament v resoluciji že potrdil slovensko energetsko prihodnost z Jekom 2, odločanje na referendumu ne bo imelo nobene teže. To je navadna manipulacija in zavajanje,« pravi Černač.

Po umiku predloga SDS so nov predlog vložili poslanci Svobode, SDS, NSi, SD in poslanca manjšin. Svoj podpis pod predlog sta umaknila poslanec Svobode Miroslav Gregorič in nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek.

Državni zbor je maja sprejel predlog o razpisu referenduma, po katerem se bo referendumsko vprašanje glasilo: »Ali podpirate izvedbo projekta Jek 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo?« Po odloku o razpisu referenduma, sprejetem 10. oktobra, bo glasovanje 24. novembra. Državna volilna komisija je že sprejela akte za izvedbo referenduma, po katerim se bo med drugim referendumska kampanja začela v petek, 25. oktobra.

Cerar: Referendum o izvedbi projekta Jek 2 bi bilo mogoče preklicati

Posvetovalni referendum bi bilo po mnenju pravnika Mira Cerarja mogoče preklicati, kot predlagajo v SDS. A to bi moral DZ storiti še pred začetkom uradne referendumske kampanje, ocenjuje Cerar, ki se sicer sprašuje tudi o korektnosti in zakonitosti takšnega referenduma.

Postopka preklica referenduma sicer zakonodaja izrecno ne predvideva, a je upoštevaje pravno logiko in naravo posvetovalnega referenduma po Cerarjevem mnenju to mogoče storiti. A le v primeru, da se to stori še pred pričetkom referendumske kampanje – ta bo sicer uradno stekla v petek – in na način, da se kako drugače ne poseže v pravico državljanov do referenduma, je novi dekan ljubljanske pravne fakultete pojasnil za STA.

Takšna logika sicer po njegovi oceni ne bi bila vzdržna, če bi referendum predlagali volivci. Ker pa ga je predlagal državni zbor in gre le za posvetovalni referendum, ga je torej po njegovem mnenju v tej fazi še mogoče preklicati.

To bi DZ lahko storil z enakim aktom, kot je bil ta, s katerim so referendum razpisali, in z enako zahtevano večino poslanskih glasov. Hkrati pa bi morali ugotoviti še obstoj zelo utemeljenih razlogov za preklic referenduma, je dodal Cerar.

Ob tem je opozoril, da se pojavljajo dvomi o tem, ali je bil referendum sploh primerno razpisan. Spomnil je na hkratni sprejem resolucije o jedrski energiji in razpisa referenduma o Jeku 2, čeprav tu po njegovi oceni obstaja neskladje. Resolucija namreč predstavlja že neko odločitev DZ o vprašanju, o katerem naj bi se na referendumu izrekali volivci, medtem ko se posvetovalni referendum lahko nanaša samo na vprašanje, o katerem DZ še ni dokončno odločil.

»Če se ugotovi, da je prišlo do nasprotja, kar očitno do neke mere je, je še toliko bolj smiseln razmislek o tem, ali je tak referendum še korekten,« je poudaril Cerar in dodal, da je tudi referendumsko vprašanje lahko nekoliko zavajajoče.