SDS predlaga varovanje poslancev na poti od državnega zbora do garažne hiše

V stranki SDS po nedavnem napadu na njihovega poslanca Branka Grimsa zahtevajo varovanje vseh poslancev na njihovi poti od državnega zbora do garažne hiše nasproti državnega zbora. Ob tem izpostavljajo, da napad na Branka Grimsa ni osamljen primer. V stranki namreč že vrsto let doživljajo demonizacijo in pogrom ter grožnje z nasiljem in smrtjo.

V poslanski skupini SDS po petkovem napadu na Branka Grimsa obžalujejo vsakršno nasilje oziroma grožnje z nasiljem ali s smrtjo državljanom in državljankam. V zvezi s tem so v okviru svojih pristojnosti »že sprožili več ukrepov,« je na današnji tiskovni konferenci poudarila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec.

Takoj po petkovem incidentu napada na poslanca Grimsa je Godčeva na generalno sekretarko DZ naslovila prošnjo po zavarovanju vseh posnetkov varnostnih kamer v okolici DZ in za sodelovanje z organi pregona v preiskavi napada. Istočasno je na predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič naslovila zahtevi, da se o varnosti poslancev in vseh ostalih zaposlenih v DZ spregovori na kolegiju predsednice DZ ter, da se vse poslance varuje na poti od državnega zbora do parkirnega mesta oziroma do garažne hiše.

»Ne gre za varovanje poslancev v celoti, temveč le za varovanje dela odhoda in prihoda poslancev iz garažne hiše do državnega zbora,« je poudarila.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Vložili so zahtevo za sklic nujne seje odbora za notranje zadeve

Godčeva je v soboto na predsednico DZ naslovila tudi pobudo za sklic nujne seje kolegija predsednice DZ. Danes pa je poslanska skupina SDS v DZ vložila tudi zahtevo za sklic nujne seje odbora za notranje zadeve zaradi načrtnega stopnjevanja sovražnosti in spodbujanja nasilja in napadov proti posameznikom na podlagi njihovih vrednot, prepričanj ali svetovnega nazora.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič po besedah Godčeve obžaluje napad na Branka Grimsa in podpira predlog o varovanju poslancev, ob čemer je Klakočar Zupančičeva napovedala, da se bodo v DZ o tem pogovorili po počitnicah. V SDS menijo, da bi bilo treba to storiti takoj.

Godčeva je opozorila tudi, da napad na Branka Grimsa ni bil osamljen primer. Po njenih besedah v stranki SDS »že leta« prenašajo grožnje in napade na stranko in na njene člane, poslanci prejemajo tudi različna pisma in vizitke oz. telefonske klice z grožnjami. Ob tem je dodala, da se tovrstni dogodki v zadnjih letih le stopnjujejo, vzrok za to pa pripisuje protestom.

»V tem mandatu nas po vsaki seji, ko zapuščamo državni zbor in prečkamo cesto, pred stopnicami čakajo trije do štirje možje, ki nas nenehno žalijo, grozijo z nasiljem in celo s smrtjo,« je poudarila.

Po njenih besedah poslanci SDS doživljajo demonizacijo in pogrom, zato je skrajni čas, da se pozivi k nasilju končajo, ne glede na to za koga gre. »Temu je treba narediti konec, ker na koncu groženj ne bodo deležni le v stranki SDS, temveč jih bodo deležni tudi drugi poslanci,« je še menila Godčeva.

Na novinarsko vprašanje, ali bi bili tudi v stranki SDS pripravljeni sprejeti pobudo, da bi se vse politične stranke zavezale k sprejetju novih smernic komuniciranja na družbenih omrežjih ter v zvezi s tem opraviti samorefleksijo, je Godčeva odgovorila, da je vsaka pobuda, ki zmanjšuje grožnje v družbi, dobrodošla.

Ob tem pa meni, da se besedna zveza sovražni govor »marsikdaj izkorišča zato, da zapre usta nekomu, ki je kritičen do trenutnega političnega ali širšega družbenega stanja.«