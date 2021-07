SDS še vedno moti rajnka LDS

V nadaljevanju preberite:

Zakaj je bil minister za javno upravo Boštjan Koritnik tarča kritik premiera, kaj so mu očitali kolegi iz SDS? Danes v državnem zboru o novem ministru, pristojnem za digitalizacijo, ki ga Koritnik ne dojema za konkurenco. Koalicija pozvala naj imenovanje podpre tudi opozicija. Kaj odgovarja na ta poziv?

Uravnoteženje koalicijskih razmerij

Psi lajajo, kleptokracija gre dalje

Iz koalicije so na opozicijo pred glasovanjem o kandidatu za ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča naslovili poziv, naj pokaže, ali je sposobna interese Slovenije postaviti pred svoje politične interese. »Ta poziv kaže, kako zelo jih je strah volitev. Interes Slovenije se je pokazal na referendumu in pravi: volitve takoj. Na koaliciji je, da zagotovi glasove za delovanje vlade in izvolitev ministrov, kar pa jim ta teden ne gre najbolje,« komentira vodja poslanske skupine največje opozicijske stranke LMŠ Brane Golubović. Ni na opoziciji, da zagotavlja glasove koaliciji. »Sploh pa ne bomo sodelovali pri tem, da bi ohranili to vlado na oblasti. Glasovali bomo proti, glasovali bomo za volitve,« napoveduje.



Tudi pri Andrijaniču bodo jeziček na tehtnici poslanci Desusa. Robert Polnar je sicer najprej izjavil, da bo glasoval proti, preostali trije pa naj bi se vzdržali. Tako bi zmanjkal en glas, a včeraj je bilo slišati drugače.



Golubović poudarja, da je vzrok za prestavitve odločanja o demografskem skladu in padec zakona o nalezljivih boleznih v tem, da »razširjena« koalicija nima dovolj glasov. »Je pa res, da ti odločitvi ustrezata poslancem Desusa, ki se bodo morda oddolžili z glasovi za novega ministra. Psi lajajo, kleptokracija gre dalje,« ugotavlja.

Zmotila kadrovska agencija iz kroga LDS.

Kritike na račun ministra za javno upravo.

Uravnoteženje razmerja med NSi in SMC.

Minister za javno upravoje bil pred dnevi tarča ostrih kritik predsednika vlade. Očitkov je bilo več, temperaturo pa je povišala predvsem kadrovska agencija, ki naj bi sodila v krog nekdanje LDS. Polemiko glede Koritnikovega angažiranja »strankarske firme« je sprožil kulturni minister, ki se na prošnjo za pojasnilo ni odzval. Pri očitkih glede agencije, pristojne za preverjanje usposobljenosti kandidatov za najvišja mesta v državni upravi, se je pridružil še šef koalicije. Če to drži, je izjavil, ne morem več sodelovati z ministrom.»Če se to ne da urediti, ne bo več sodelovanja,« je vročo polemiko sklenil predsednik vlade. »Sporna« kadrovska agencija Kragelj&Kragelj se z merjenjem in ocenjevanjem kadrovskih, vodstvenih in razvojnih kompetenc ukvarja že tri desetletja. Z LDS jo povezuje zgolj to, da občasno uporablja prostore v stolpnici sredi prestolnice, v kateri je imela nekoč sedež LDS. Po podatkih Erarja, aplikacije za prikaz porabe javnega denarja protikorupcijske komisije, sodeluje z več ministrstvi, tudi tistimi iz kroga največje koalicijske stranke.Ima pa ta agencija po naših informacijah sklenjeno tudi pogodbo z uradniškim svetom, ki sodi pod okrilje Koritnikovega ministrstva. Uradniški svet je bil ustanovljen, da bi pripomogel k depolitizaciji državne uprave in za zagotavljanje najvišje stopnje strokovnosti in neodvisnosti uradnikov na najvišjih uradniških položajih, to je generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in načelnikov upravnih enot.Njegova osrednja naloga pa je, da z določanjem standardov strokovne usposobljenosti, meril za izbiro in metod preverjanja usposobljenosti skrbi za izbiro najvišjih uradnikov. Po tem, ko preveri, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in so glede na strokovno usposobljenost ocenjeni kot primerni, je končna izbira sicer prepuščena funkcionarju. Ta izbere kandidata, ki se mu zdi najprimernejši. In zapletlo se je pri preverjanju – eden od kandidatov je namreč zavrnil vabilo omenjene kadrovske agencije na preverjanje svojih sposobnosti, ker da »je to brez zveze«. Minister Koritnik zadeve ne želi komentirati.Koritnik bo v vladi, če bo državni zbor predlog Janeza Janše za novega ministra danes potrdil, dobil konkurenco. Na vprašanje, ali kandidaturo, ki naj bi usklajeval delo ministrstev pri digitalni preobrazbi Slovenije in vodil Službo vlade za digitalno preobrazbo, Koritnik po omenjenih kritikah premiera na svoj račun razume kot nekakšno nezaupnico, odgovarja, da ne. Premier je predlog za imenovanje novega ministra v državni zbor simbolno poslal prav na dan, ko je Koritnik v Bruslju predstavljal prioritete predsedovanja Slovenije na področju digitalizacije.Janša bi z novim »ministrstvom za digitalizacijo« pravzaprav uravnotežil kadrovsko-koalicijska razmerja sil med SMC in NSi. Po dveh neuspešnih poskusih zamenjave predsednika državnega zbora, ki naj bi ga nasledil vodja poslanske skupine NSi, je namreč moral najti drugo rešitev za zadovoljitev apetitov NSi. Ta stranka ima namreč v vladi tri ministre, SMC pa štiri, po razpadu njene poslanske skupine pa hkrati v državnem zboru le še pet poslancev, medtem ko jih ima NSi sedem.