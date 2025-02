Z interpelacijo nad vlado: Očitek le eden, sicer bi lahko govorili cel mandat

Kot napovedano, je poslanska skupina SDS po predlogu za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Sukič pripravila še interpelacijo o celotnem delu vlade Roberta Goloba. Povod so izjave Sukičeve in Goloba o tem, da je vlada pod vodstvom Janše oškodovala poslance, oba dogodka pa sta pravzaprav spremljava napovedanega referenduma o spremembah dodeljevanja dodatkov k pokojninam za izjemne umetniške dosežke.

»Gre za najvišja predstavnika zakonodajne in izvršilne veje oblasti, katerih izjave imajo veliko težo in od katerih se pričakuje, da ne lažejo in da ne manipulirajo, še posebej ne na tako pomembnem področju, kot je položaj sedanjih in bodočih upokojencev,« je utemeljil predsednik sveta stranke SDS Zvone Černač in navedel, da ker niso dobili zahtevanih opravičil, so se odločili za vložitev obeh predlogov. To je sicer edini očitek v interpelaciji, četudi je Černač navedel, da bi o lažeh in manipulacijah Goloba sicer lahko govorili cel mandat. »Lahko bi imeli dvajset sej,« je navedel.

Možnosti za uspeh niti en niti drug predlog nimata – ob prvi interpelaciji vlade v tem mandatu sploh ni bilo predlaganje glasovanja –, saj je za razrešitev potrebnih vsaj 46 poslanskih glasov. SDS jih ima sama 24, ne glede na spore med strankama pa se jim bo pri omenjenih akcijah pridružila tudi NSi z osmimi poslanci. Izvršilni odbor NSi je včeraj sprejel tudi odločitev, da bodo njihovi odbori sodelovali pri zbiranju podpisov za njegov razpis.

Ta referendum Janša razume kot test pred prihodnjimi parlamentarnimi volitvami. »To bo tudi referendum proti tej nori oblasti. In močan rezultat proti bo skrajšal rok trajanja te zblojene norosti,« je povedal še na shodu v organizaciji stranke Glas upokojencev Pavla Ruparja.

Zakaj želi SDS na referendum?

Dodatki k pokojninam za umetniške dosežke obstajajo že od leta 1974, zaradi arbitrarnosti in nejasnih meril pri podeljevanju pa jih je leta 2009 pod drobnogled vzelo računsko sodišče. Zakon o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti naj bi to omejil, saj je določen seznam nagrad in priznanj, ki jih spremlja pravica do dodatka – te bi se preverjale vsakih pet let. Prav tako dodatka po novem ne bo več mogoče dedovati. Dodatek se lahko dodeli v polni (sto odstotkov) ali polovični (50 odstotkov) odmeri, odvisno od predlagateljevih posebnih zaslug za kakovost, pomen in prepoznavnost umetnosti v domovini ali mednarodnem prostoru. Do polnega dodatka bodo upravičeni samo Prešernovi nagrajenci za življenjsko delo.

Pri izračunu osnove za odmero dodatka bodo upoštevali razliko med višino starostne ali invalidske pokojnine, ki jo prejema upravičenec, in zneskom starostne pokojnine za 40 let pokojninske dobe, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, ki je bila lani 3055 evrov. Na ministrstvu za kulturo predvidevajo do deset vlog v prvem letu, finančne posledice za letos so ocenili na približno 180.000 evrov.

Na podoben način se že dodeljuje dodatek k pokojnini na področju športa.