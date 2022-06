Se bo Jadranka Rebernik zaposlila na Novi24TV?

Pred tednom dni je član programskega sveta RTVS Slavko Kmetič iz vrst SDS povedal, da informativnega programa na javni televiziji ne potrebujemo, ker ljudje večino infomacij dobijo preko spleta in ker obstajajo druge televizije, denimo Nova24TV, je povzel Ali Žerdin.

Janez Markeš meni, da je »značilnost Janševih vazalov, da so brutalni in zato zelo transparentni.« Kmetičeva izjava je dokaz, da gre za razgradnjo javne televizije in s tem javnega prostora, opozarja. »Nedvoumno je, da za tem stoji Janša, saj ljudje, kot je Kmetič, nimajo avtonomije lastnega mišljenja,« je prepričan.

Markeš se sprašuje, kakšen je načrt urednikov in novinarjev, kot je Jadranka Rebernik. »Kje bodo delali, ko bo RTV padla? Bodo šli na Novo24?«

Žerdin meni, da gre pri napadu na javno televizijo tudi za napad na razsvetljenski pojem javnosti in poskus atomiziranja posameznikov. Markeša preseneča, kako politiki ne razumejo pomena državnosti. Tudi nova predsednica državnega zbora se je na rdeči preprogi na proslavi ob dnevu državnosti »vrtela, kot da bi bila v Cannesu, kot da misli, da je ta proslava zanjo, ne za državo, in da je ona središče dogajanja, kar kaže nerazumevanje državnih simbolov.«

Jeseni se obetajo še predsedniške volitve, je spomnil Žerdin. Markešu se zdi prav, da pomembno funkcijo zasede ženska, »očitno je, da bomo imeli predsednico države, to je zdaj že jasno,« je povzel Markeš. Žerdina je presenetilo, da kandidirata Nataša Pirc Musar in Marta Kos, ki sta v preteklosti večkrat sodelovali.

Razlika med njima je, da je Kosova podpredsednica Gibanja Svoboda, medtem ko Pirc Musarjeva nima strankarske pripadnosti, je povzel Žerdin. Markeš je razočaran, da za funkcijo predsednika ne kandidirajo osebe z »dolgo intelektualno in moralno kilometrino,« kakršna je, denimo, Renata Salecl.