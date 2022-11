Še danes čas za unovčitev digitalnih bonov

Upravičenci do digitalnih bonov lahko te unovčijo le še danes. Na vladni službi za digitalno preobrazbo so do 25. novembra zabeležili 178.668 unovčitev digitalnih bonov v skupni vrednosti 25,87 milijona evrov. Skupno je po zadnjih podatkih vladne službe 224.108 upravičencev.

Digitalni boni v vrednosti 150 evrov, ki jih je prinesel zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, so v veljavo stopili 15. junija letos. Najprej so jih za nakup računalniške opreme lahko koristili osnovnošolci zadnje triade, dijaki in študentje. Jeseni se jim je pridružilo še 67 oseb v starosti 55 let ali več, ki so do 25. avgusta opravile najmanj 80 odstotkov ali devet ur izobraževanj s področja digitalnih kompetenc.

Omenjeni upravičenci lahko tako še danes uporabijo bone pri nakupu prenosnih, tabličnih in namiznih računalnikov, računalniških zaslonov, spletnih kamer, tipkovnic in mišk, tiskalnikov, slušalk z mikrofonom in druge računalniške opreme.