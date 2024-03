Še dva meseca in pol milijona evrov za vselitev

Prenova negovalne bolnišnice v Ljubljani se zamika. Prvotna pogodba je predvidevala rok dokončanja del v začetku januarja letos, vendar je bil podaljšan na konec marca. A kot kaže zdaj, tudi ta rok ni dokončen. Pri pripravi obstoječega dvigalnega jaška za vgradnjo novega dvigala so ugotovili razpoke, ki so zahtevale nove statične in arhitekturne rešitve. Gre za nujna nepredvidena dela. Vselitev se bo zato premaknila predvidoma na konec maja, smo izvedeli. Kako napredujejo dela?